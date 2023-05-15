Кредиты для реального сектора

Обсуждение прошло в формате «круг­лого стола». Помимо сенаторов в мероприятии приняли участие представители министерств – национальной экономики и сельского хозяйства, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, журналисты.

Предваряя обсуждение, председатель Комитета по финансам и бюджету Султанбек Макежанов отметил, что кредитование реального сектора производства в целях его развития остается важной функцией государства. Для Казахстана с его пока еще сырьевой экономикой предоставление кредитов предприятиям, выпускающим готовую продукцию, имеет особое значение.

Комитетом Сената по финансам и бюджету проведен ряд мероприятий, касаю­щихся внедрения новых банковских продуктов для населения, кредитования экономики банками второго уровня, а также альтернативных банковскому кредиту источников финансирования.

О текущем состоянии дел с кредитованием субъектов реального сектора и планах по улучшению ситуации в этой сфере в своем докладе сообщил первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.

По словам спикера, сегодня расширение кредитования реального сектора ограничено сложившимися высокими ставками по кредитам и нехваткой залогового обеспечения. В этой связи МНЭ РК применяются инструменты финансовой поддержки приоритетных отраслей малого и среднего предпринимательства (МСП) в виде субсидирования ставки вознаграждения и частичного гарантирования по кредитам БВУ (банков второго уровня). Средневзвешенная ставка на рынке по кредитам составляет 19,5%.

В рамках субсидирования кредитной ставки государство снижает ее для субъектов МСП до уровня 8%. Чтобы решить проблему, связанную с нехваткой залогового обеспечения, практикуется механизм частичного гарантирования.

За последнее пятилетие совокупный объем кредитов для МСП вырос с 4 трлн до 6,3 трлн тенге. На сегодня эта категория бизнеса охвачена мерами кредитной господдержки на сумму 2,3 трлн тенге, что составляет до 40% от общего кредитного портфеля БВУ. Число проектов с 2019 года выросло в девять, а сумма выплаченных субсидий – в пять раз.

Госпрограмма «Экономика простых вещей» направлена на увеличение производства товаров народного пот­ребления. В ее рамках субсидируемая государством часть ставки вознаграж­дения составляет 13,25%. Благодаря чему эта ставка для конечного заемщика составляет 8%.

С начала действия программы просубсидировано около 3 тыс. проектов предпринимателей на сумму более 1 трлн тенге. Выданы гарантии по 830 проектам на сумму 160 млрд тенге.

Если говорить о социально-экономическом эффекте программы, то за время ее действия выпущено продукции на сумму 5,3 трлн тенге, уплачено налогов на 410 млрд тенге, создано около 13 тыс. новых рабочих мест. Анализ показал, что 1 тенге субсидий, направленный на поддержку ее участников, способст­вует поступлению в бюджет 4 тенге в виде налогов.

В целях исполнения поручений Президента страны в марте 2023 года определен перечень из 20 ключевых секторов в агропромышленном комплексе и обрабатывающей промышленности. По ним срок субсидирования ставок вознаграждения продлен с пяти до семи лет.

Упомянутый перечень был сформирован по итогам анализа, исходя из таких критериев, как капиталоемкость проек­та, период его окупаемости, импортозамещение, а также создание рабочих мест и поступление налогов.

Установлены дифференцированные ставки субсидирования. Так, на проекты в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе ставка вознаграждения на конечного заемщика сохранена без изменений на уровне 8%, а для остальных сфер определена в размере 10%.

В апреле 2023 года одобрена «дорожная карта», которая предусматривает работу по трем направлениям: совершенствование законодательства, предоставление мер государственной поддержки, формирование и реализация пула потенциальных пилотных проектов. Разрабатывается проект закона, призванного решить проблемы сферы кредитования. Он будет направлен в Мажилис Парламента до конца текущего года.

Дальнейший обмен мнениями охва­тывал широкий спектр вопросов. К примеру, была поднята тема открытия в стране Аграрного банка. По мнению специалистов профильных ведомств, такой кредитно-финансовый институт будет работать в рыночных условиях и поэтому кредитовать фермеров по существующим ставкам. В противном случае возникнет вопрос его финансовой устойчивости. В целом идея такого банка не получила одобрения.

Также были обсуждены сроки субсидирования и дифференцирование ставок вознаграждения по кредитам для работников сельского хозяйства. Высказано мнение о том, что возвратность кредитов у крупных фермерских хозяйств выше. В то же время 90% сельскохозяйственных формирований в республике относятся к средним либо мелким.

В настоящее время ведется масштабирование опыта Жамбылской области, где мелким хозяйствам выдавались кредиты сроком на пять лет под низкие 2,5%. Программа осуществляется в рамках проекта «Ауыл аманаты». Вмес­те с тем сенаторы отметили, что при распространении жамбылского опыта необходимо учитывать особенности каждого конкретного региона. Где-то он приживется, где-то, возможно, нет...

Фермеры северных регионов нередко жалуются на несовершенство системы оценки залогов: последние очень разнятся. Еще при определении состоятельности потенциального получателя кредита необходим более глубокий анализ его активов и оборотных средств, отмечали участники.

В Северо-Казахстанской области есть опыт выдачи кредитов под 4,5% годовых, и он будет масштабирован.

Подводя итоги обсуждения, Султанбек Макежанов посетовал на то, что в выс­туплениях спикеров не было анализа дел по областям. Такие аналитические отчеты следует подготовить к следую­щим заседаниям комитета.