Крепкая связь отцов и детей

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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Председатель РОО «Союз отцов» ­Максутбек Айтмаганбет выступает за укрепление института семьи, усиление роли отцовства, улучшение ситуа­ции в сферах, касающихся здоровья и безопаснос­ти детей.

фото из архива "КП"

Сегодня в стране действуют уже 13 филиа­лов Союза отцов, которые тесно сотрудничают с управлениями образования и родительскими сообществами. Добровольные сообщества создаются по инициативе школ и родителей.

– С каждым годом их становится все больше. Мы разрабатываем концепцию, определяем тематические направления. Совершаем поездки по регионам. Недавно, к примеру, побывали в Туркестане, Караганде, Кызылорде, Актобе, встречались там с активистами, – рассказывает руководитель организации.

Отметим, что советы отцов сейчас открываются не только в школах, но и в детских садах, и папы активно участвуют в воспитании малышей.

– Мы рассказываем родителям, как воспитывать детей, особенно в подростковом возрасте. Практика показывает, что мальчики 7–9-х классов лучше воспринимают информацию, когда с ними работают именно отцы. Вот мы и приглашаем активных пап, которые обучают детей вождению, организовывают мастер-классы. Внедряем пилотный проект «Бала толағай», в его рамках известные спорт­смены проводят занятия по асық ату, арқан тарту, садақ ату, – рассказал глава союза.

Недавно прошла Неделя репродуктивного здоровья, в рамках которой Союз отцов призвал общественность обратить внимание на мужское здоровье.

– По статистике, мужчины в шесть раз чаще болеют ишемической болезнью серд­ца, в 2,5–3 раза чаще страдают диабетом, – продолжает Максутбек Айтмаганбет. – При этом продолжительность жизни у мужчин на десять процентов меньше, чем у женщин. Сейчас внедряется мужской скрининг, и мы проводим информационные кампании для того, чтобы молодые пары проходили обследования еще до создания семьи.

В сотрудничестве с ЮНИСЕФ союз проводит обучающие тренинги для родителей детей до семи лет. Цель – научить отцов и матерей без медицинского образования распознавать сигналы возможных нарушений в развитии: по плачу, сну, реакции на свет и звук. Кроме того, отцы выступают за правильное питание детей в школах.

– Мы поднимали этот вопрос еще два-три года назад на форуме отцов, – объясняет руководитель союза. – Посещали школы, узнавали, чем питаются дети. Особенно нас беспокоит рост числа детей с диабетом и ожирением. Участвовали в рабочих группах, встречались с представителями министерств просвещения и здравоохранения. Выступали за сокращение сахаросодержащих напитков и калорийной пищи.

По словам нашего собеседника, их услышали, и недавно министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что с первого сентября вводится новый стандарт питания в образовательных организациях.

Союз отцов принимал участие и в изменении строительных норм на предмет повышения безопасности детей. Речь, в частности, шла о том, чтобы форточки на окнах в зданиях размещались выше, чем сейчас.

Особое внимание уделяется проблеме семейно-бытового насилия. Максутбек Айтмаганбет отмечает, что сейчас общест­венники чаще говорят о помощи женщинам, но забывают о детях, которые получают психологические травмы. Поэтому он предлагает усилить работу психологов с детьми.

Три года назад союз предложил отмечать День отцов, который теперь проводится в третье воскресенье июня. Представители организации участвуют в мероприятиях, посвященных роли родителей в воспитании. К примеру, в рамках Национального дня книги отцы читают детям любимые книги и делятся теплыми семейными историями, опытом и знаниями.

В этом году представители союза готовятся к юбилейному Х Республиканскому форуму отцов, на котором планируется обсудить актуальные вопросы, связанные с семьей.

#дети #семья #воспитание #Союз отцов

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