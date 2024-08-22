Более миллиона подписчиков собрал Роналду на YouTube за 90 минут

Первые 100 тыс. появились у канала 39-летнего чемпиона всего спустя 20 минут после запуска

Фото: А.Аманжолова

Португальский футболист Криштиану Роналду, запустив в среду собственный канал на YouTube, установил несколько рекордов сервиса по набору подписчиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

YouTube-канал футболиста сразу после запуска побил несколько рекордов по скорости набора подписчиков и всего за 2 часа опередил страницу Месси, созданную еще в 2006-м.

Как отмечает OneFootball, первые 100 тыс. появились у канала 39-летнего Роналду всего спустя 20 минут — предыдущий рекорд в 55 минут принадлежал каналу британской группы Sidemen.

Также канал португальца быстрее любых других набрал 1 млн подписчиков — для этого ему потребовалось 90 минут, пишет The Telegraph.

По состоянию на 11:00 по времени Астаны у канала Роналду 14 млн подписчиков — это рекорд сервиса за один день.