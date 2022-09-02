Кроссовер столкнулся с патрульной машиной в Павлодаре (видео)

Водитель Honda Element столкнулся с патрульной машиной в городе Павлодаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

«1 сентября около 18:30 часов на автодороге Омск – Майкапчагай, напротив одного из АЗС, расположенного по улице Проезд И, 50, водитель автомашины Honda Element перед нерегулируемым пешеходным переходом, не выбрав безопасную дистанцию, совершил столкновение с патрульной автомашиной Skoda Rapid (принадлежит Департаменту полиции Павлодарской области), которая двигалась впереди и остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

В результате ДТП никто не пострадал. Оба водителя трезвые. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку

Со слов водителя автомобиля Honda Element, нарушение он совершил из-за своей невнимательности.

По данному факту проводится проверка, в отношении 55-летнего водителя Honda Element возбуждено административное производство по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».