Тело пожилой путешественницы из Австралии нашли на следующий день на склоне горы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как пишут СМИ, пожилая женщина путешествовала одна и находилась в первом пункте 60-дневного кругосветного круиза стоимостью $80 тысяч. Корабль вышел из Кэрнса, а уже на следующий день остановился у острова Лизард, где пассажиры могли заняться пешими прогулками и снорклингом.

По данным следствия, туристка поднималась вместе с группой на вершину Cook's Look - самую высокую точку острова. На обратном пути она отстала, заблудилась и не вернулась к месту посадки. Остальные участники похода вернулись на судно, не заметив ее отсутствие.

Женщина была объявлена пропавшей без вести лишь вечером субботы, спустя несколько часов после того, как лайнер снялся с якоря. Тело путешественницы нашли на следующий день на склоне горы.

«Последние люди вернулись на борт, и корабль почти сразу ушел. Мы даже удивились, как быстро они покинули остров», - сказала пассажирка Трейси Айрис.

По ее словам, поисковая операция началась около полуночи: вертолет обследовал остров, а несколько членов экипажа участвовали в поисках с факелами до трех часов ночи.

Эксперты в сфере круизов выразили недоумение по поводу случившегося. Специалист Адриан Тассон отметил, что подобные инциденты крайне редки.