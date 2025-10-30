Круизный лайнер оставил пассажирку на необитаемом острове

Происшествия,В мире,Туризм
0
Айман Аманжолова
корреспондент

Тело пожилой путешественницы из Австралии нашли на следующий день на склоне горы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как пишут СМИ, пожилая женщина путешествовала одна и находилась в первом пункте 60-дневного кругосветного круиза стоимостью $80 тысяч. Корабль вышел из Кэрнса, а уже на следующий день остановился у острова Лизард, где пассажиры могли заняться пешими прогулками и снорклингом.

По данным следствия, туристка поднималась вместе с группой на вершину Cook's Look - самую высокую точку острова. На обратном пути она отстала, заблудилась и не вернулась к месту посадки. Остальные участники похода вернулись на судно, не заметив ее отсутствие.

Женщина была объявлена пропавшей без вести лишь вечером субботы, спустя несколько часов после того, как лайнер снялся с якоря. Тело путешественницы нашли на следующий день на склоне горы.

«Последние люди вернулись на борт, и корабль почти сразу ушел. Мы даже удивились, как быстро они покинули остров», - сказала пассажирка Трейси Айрис.

По ее словам, поисковая операция началась около полуночи: вертолет обследовал остров, а несколько членов экипажа участвовали в поисках с факелами до трех часов ночи.

Эксперты в сфере круизов выразили недоумение по поводу случившегося. Специалист Адриан Тассон отметил, что подобные инциденты крайне редки.

«Современные круизные лайнеры тщательно фиксируют вход и выход пассажиров по электронным картам. Трудно понять, как могли не заметить отсутствие человека на борту», - прокомментировал эксперт.

#остров #круиз

Популярное

Все
В рамках официального визита в Казахстан Президент Финляндии Александр Стубб провел лекцию в Maqsut Narikbayev University (MNU)
Технический колледж: практика и трудоустройство
Инициативы Национального курултая реализуются
«Цифра» на вооружении районной полиции
Еще два медобъекта открылись в регионе
Не инвесторы, а строители финпирамид
Вкус апорта в осеннем парке
Наследие не для «черных копателей»
К согласию – через этномедиацию
Возобновляемая энергетика – флагман зеленого перехода
Энциклопедия столичной жизни
«Алматинская осень» неповторима!
Лучшие чтецы стихов Абая
В извечном стремлении к свободе
Тепло ее сердца – лекарство для людей
Дороги творчества
Шанс на новую жизнь
Цифровая ловушка
Четыре человека стали жертвами «Мелиссы» на Ямайке
В конгресс США внесут законопроект против испытаний ЯО
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Капитальный подход к переработке
Не хватило опыта для победы
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области

Читайте также

Власти Бразилии подтвердили смерть 121 человека в Рио-де-Жа…
Двух грабителей парижского Лувра задержали во Франции
Четыре человека стали жертвами «Мелиссы» на Ямайке
NVIDIA стала первой компанией в мире с капитализацией более…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]