Крупнейший в Центральной Азии чемпионат по робототехнике стартовал в Астане

В течение трех дней более 3000 школьников из 5 стран мира поборются за звание сильнейшего на чемпионате по робототехнике Central Asia FIRST Championship, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.

Фото: Минпросвещения

Обращаясь к участникам соревнования, председатель комитета среднего образования отметил, что министерством особое внимание уделяется развитию STEM-образования.

— Такие соревнования помогают юным исследователям раскрыть свой потенциал и найти призвание в области инжиниринга, технологий, физики и математики. Это прекрасная площадка для обмена опытом, взаимного вдохновения и развития научных интересов учащихся. Пусть эта идея содействует развитию робототехники в нашей стране, а участники достигнут выдающихся результатов. Желаю всем успехов! — сказал Каныбек Жумашев.

Чемпионат пройдёт в трех возрастных категориях в рамках всемирной программы FIRST: FLL Explore (6-10 лет), FLL Challenge (10-16 лет) и FIRST Tech Challenge (12-18 лет). Помимо игры роботов, чемпионат включает в себя конкурс инновационных проектов и судейские сессии.

Чемпионаты FIRST ежегодно проходят в различных тематиках. В этом году сезон посвящен теме искусства и выступлений. Победители соревнования получат ценные призы, лицензии на участие в международных соревнованиях в США, Австралии, Сингапуре, гранты в казахстанские и зарубежные вузы, а также дипломы I, II, III степеней министерства просвещения Республики Казахстан.