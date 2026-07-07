Крупную партию речных раков незаконно перевозили в Уральске

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Сотрудники отдела полиции Теректинского района в рамках ночного рейдового мероприятия, направленного на пресечение преступлений и выявление правонарушений, остановили для проверки автомобиль ВАЗ под управлением 37-летнего жителя области, вызвавший подозрение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД



В ходе осмотра в багажном отделении транспортного средства были обнаружены и изъяты три мешка с речными раками общим весом 36,8 кг.

«По данному факту проводится досудебное расследование. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация в интересах досудебного расследования разглашению не подлежит», – детализировали в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что пресечен факт незаконного оборота контрафактной продукции под товарным знаком известного мирового бренда SKF. Мероприятия были проведены совместно сотрудниками департаментов юстиции Шымкента и Алматы.