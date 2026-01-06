На одном из складов Шымкента был выявлен факт реализации подшипников с неправомерным использованием товарного знака SKF. По результатам проверки установлено и изъято 8 513 единиц контрафактной продукции. Общая оценочная стоимость изъя­тых подшипников составила 6 810 400 тенге.

Материалы дела были направлены в суд. Гражданин Д. приз­нан виновным в совершении административного правонарушения по статье 158 КоАП, предполагающей ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, географического указания и наименования места происхождения товара. Постановлением суда на правонарушителя наложен штраф в размере 117 960 тенге.

Как пояснил начальник отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции города Шымкента Мухтар Абдезов, подшипники широко применяются в различных сферах – от велосипедов и бытовой техники до промышленного оборудования. Специалисты подчеркивают, что использование поддельной продукции представляет серьезную угрозу, поскольку производственные дефекты могут привести к поломке техники и аварийным ситуациям.

Отличить оригинальную продукцию от подделки несложно. Фирменные подшипники SKF производятся, в частности, в Италии, имеют четкую маркировку, яркий штрих-код и QR-код, который можно проверить с помощью официального мобильного приложения компании.

– В оригинальной продукции штрих-код более четкий, в контрафактной – размытый, – обращает внимание Мухтар Абдезов. – Кроме того, у оригинала имеется QR-код, который можно отсканировать и убедиться в подлинности товара. В контрафактной продукции такого кода нет.

Вся изъятая партия контрафактных подшипников уничтожена в строгом соответствии с установленными нормами, что полностью исключило возможность ее повторного попадания на рынок. Работа по защите прав интеллектуальной собственности и пресечению незаконного оборота контрафактной продукции продолжается.