Крупную спецоперацию провел КНБ в Астане – ликвидирован наркоканал

Комитет национальной безопасности Казахстана в ходе реализованной многоэтапной специальной операции пресек устойчивый канал поставок в столицу наркотических средств каннабисной группы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

29 октября с участием подразделений Департамента полиции задержан наркокурьер, в машине которого обнаружено около 15 кг гашиша из южных регионов страны.

Во время обыска по месту проживания задержанного дополнительно изъято 17 кг гашиша и 1,5 кг марихуаны. Всего у мужчины изъяли 32 кг гашиша и 1,5 кг марихуаны.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.