В Акмолинской области полиция раскрыла кражу 24 млн тенге из салона автомобиля в Аршалынском районе.

Фото: Polisia.kz

Сообщение о преступлении поступило 20 ноября: неизвестные угнали Mercedes-Benz с крупной суммой денег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Правоохранители оперативно организовали поиски, отрабатывая возможные маршруты движения злоумышленников и анализируя камеры наблюдения. Спустя три дня полицейские задержали двух жителей Кызылординской области.

Также в ВКО полиция раскрыла кражу из дома на сумму более 10 млн тенге. Жительница Усть-Каменогорска сообщила, что злоумышленник проник в ее квартиру через окно и похитил деньги и ювелирные изделия.

В ходе оперативной работы полицейские задержали 33-летнего подозреваемого. Похищенное возвращено владелице, также проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.