Крупный пожар произошел на складе в Алматинской области

Фото пресс-службы МЧС РК

Пожар произошел на складе автомобильных шин. Его площадь выросла до 764 квадратных метров, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МЧС РК.

9 апреля, в 07:20, на пункт связи пожарной части № 5 поступило сообщение о возгорании, которое произошло в складском помещении села Жармуханбет Карасайского района. Позже огонь распространился на административное здание площадью 64 квадратных метров.

На место происшествия выехали более 60-ти работников ДЧС и 16 единиц пожарно-спасательной техники.

Лишь в 13:45 пожар удалось ликвидировать. Его площадь составила 764 кв.м.

Распространению огня на такую площадь послужило позднее обнаружение и сообщение в противопожарную службу. Отмечается, что тушение осложнялось сильным ветром.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. По данному факту ОЧС Карасайского района возбуждено уголовное дело по статье 292 ч.1 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности".