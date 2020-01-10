Крушение самолета Bek Air под Алматы: начато расследование по факту выдачи участков возле аэропорта

Общество
Жанат Тукпиев
Фото: livejournal.com
Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование по фактам незаконной выдачи земельных участков вблизи аэропорта Алматы. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На сегодня Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование по фактам незаконной выдачи земельных участков и незаконной застройки в Талгарском районе вблизи аэропорта Алматы", – сказал Скляр.

Он добавил, что в 2015-2019 годах должностные лица акимата Талгарского района, злоупотребляя своими должностными полномочиями, выносили незаконные решения о предоставлении земельных участков в санитарно-защитной зоне аэропорта для ведения личного подсобного хозяйства, в том числе для возведения жилого строительства.

"Между тем, согласно санитарным правилам, в границах санитарно-защитной зоны не допускается размещать вновь строящуюся жилую застройку, вновь создаваемые и организующиеся садоводческие товарищества или индивидуальные дачные участки", – отметил вице-Премьер.

Кроме того, по его словам, в соответствии с правилами выдачи разрешения на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов, утвержденными постановлением Правительства от 12 мая 2011 года №504, требуется согласование комиссии аэропорта.

"Требуется согласование комиссии аэропорта для размещения всех объектов любой высоты на удалении до 4 км от ближайшей точки взлетно-посадочной полосы, линии связи и электропередачи. Однако такое согласование не проходили. В ходе расследование будет рассмотрена ответственность виновных должностных лиц", – резюмировал заместитель Премьер-министра РК .

