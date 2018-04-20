"Крузак" для босса, "прадик" для токал. Топ самых популярных автомобилей в Казахстане

С каждым годом мировой автомобильный рынок пополняется новыми моделями машин. В каждой стране с годами выработался свой модельный ряд, который отвечает требованиям региона и менталитету населения. Казахстан не исключение. Корреспонденты Kazpravda.kz решили рассказать о самых продаваемых, популярных и дорогих автомобилях, а также о тех машинах, которые предпочитают покупать женщины и мужчины в Казахстане.
Самые популярные автомобили отечественного и зарубежного производства в Казахстане в 2017 году
Согласно данным Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана (АКАБ), наибольшим спросом среди автомобилей местного производства пользуются машины марки Lada. Стоит отметить, что Казахстан всегда славился выпуском автомобилей "АвтоВАЗ" и с каждым годом производство российских машин в стране продолжает стремительно расти. Особенно популярен внедорожник малого класса Lada 4x4, также известная как Нива.
Самое мощное производство Lada в Казахстане расположено в Усть-Каменогорске. Хотя "Азия Авто" занимается производством таких машин, как Kia, Skoda и Chevrolet, именно Lada 4x4 продолжает лидировать по объемам продаж на рынке Казахстана. Пользуется спросом и собрат Нивы – Lada Granta.
А вот в рейтинге наиболее востребованных автомобилей импортного производства, да и вообще в рейтинге самых продаваемых машин, лавры первенства занимает Toyota Camry.
Действительно "казахский народный автомобиль" обладает рядом положительных качеств.
"Самый востребованный автомобиль в Казахстане – это Toyota Camry. Это самая "казахская машина". По объемам продаж в этом году мы рассчитываем также на новую модель – Toyota Camry 70. Она уже на подходе, в мае месяце начнутся продажи. В апреле будет тест-драйв для жителей Астаны", – сказал начальник отдела продаж Toyota Сити Астана Валерий Чубков.
В этом убеждены и зарубежные эксперты. Так, согласно данным британской фирмы Park Indigo, самой популярной моделью в Казахстане стал именно этот автомобиль.
Фото: Indigo
В целом первое место в рейтинге фирмы Park Indigo занял пикап Toyota Hilux, возглавивший продажи в 25 странах. На втором месте расположился Volkswagen Golf, который пользуется особым спросом в Европе. Замыкает тройку лидеров Toyota Land Сruiser, популярная в Африке и на Ближнем Востоке. В Северной Америке бессменным лидером остается "тяжеловоз" Ford F-150. Самая продаваемая модель в России – Hyundai Solaris.
Немалым спросом в Казахстане пользуются и автомобили узбекской марки Ravon. Как отметил председатель совета директоров АО "Группа компаний "Аллюр" Андрей Лаврентьев, именно Ravon R3 достигла третьей позиции в рейтинге по реализации в Казахстане, так как она очень востребована в нашей стране.
"Большая ответственность на наших плечах. Я думаю, что казахстанцы почувствуют это на своих карманах, потому что данные автомобили являются самыми доступными и востребованными в Казахстане. В прошлом году мы начали продажу первой модели. Это наш первый пробный шаг – автомобиль Ravon R3. Машина давно имеет славу в Казахстане. Мы также планируем расширить модельный ряд, так как производитель выпускает еще и Ravon R4. Увеличим ряд в этом году еще на одну модель и в 2019 году еще на 2 модели", – сказал Лаврентьев.
Инфографика по данным АКАБ.
По данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром", в 2017 году рейтинге легковых моделей лидировали седан Toyota Camry (3 098 ед.), внедорожник Lada 4x4 (2 628 ед.) и Ravon Nexia (2 221 ед.). Замыкают топ-5 моделей Lada Granta (1 546 ед.) и Lada Largus (1 521 ед.).
Также в 2017 год в первую двадцатку потребительских предпочтений вошли Toyota Rav4 (1 367 ед.), Ravon R4 (1 218 ед.), Toyota Land Cruiser 200 (1 102 ед.), Renault Duster (1 024 ед.), Toyota Land Cruiser Prado (1 007 ед.), Volkswagen Polo (950 ед.), Toyota Corolla (875 ед.), Hyundai Creta (854 ед.), Lada Vesta (839 ед.), Hyundai Elantra (825 ед.), Hyundai Tucson (772 ед.), Renault Sandero (643 ед.), Hyundai Accent (582 ед.), Toyota Hilux (509 ед.) и Lexus LX (499 ед.).
Самые редкие и самые дорогие автомобили в Казахстане
Согласно данным той же Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана (АКАБ), среди автомобилей люкс-сегмента лидирует Cadillac – 336 единиц регистраций, на втором месте Jaguar – 204 единицы, третье место у Bentley – 118 единиц. При этом общее количество регистраций в 2017 году составило 765 единиц, что больше на 20,1%, чем в 2016 году (637 единиц). Из них 118 автомобилей сегмента Luxury было поставлено на учет впервые, то есть приобретены в салонах РК либо импортированы физическими лицами самостоятельно.
"Самыми "дешевыми" среди представленных авто являются модели бренда Jaguar, их стоимость от 70 тысяч долларов. Следующие по уровню доступности авто брендов Maserati и Cadillac, их цены от 80 до 130 тысяч долларов в зависимости от комплектации и года выпуска. Стоимость машин Maybach – от 180 тысяч долларов, далее Rolls Royce и Bentley – автомобили этих брендов до 2014 года выпуска стоят от 160 тысяч долларов, а цены на новые авто 2016-2017 годов выпуска – до 300 тысяч долларов", – сообщили в пресс-службе АО "Группа компаний "Аллюр".
Также в сообщении ассоциации говорится, что в прошедшем году в РК были завезены такие эксклюзивные автомобили, как Excalibur Faeton 1987 года выпуска и BCC Vintage 3351 2016 года выпуска. Более того, в 2017 году парк автомобилей РК пополнился единичными авто таких брендов, как Трэкол (РФ), Acura (США), Alfa Romeo (Италия), Saab (Швеция), Bogdan (Украина), Seat (Испания), Smart (Германия), Tianma (Китай), Chery (Китай), Vis (Россия), Zotye (Россия), Jinbei (Китай), GMC (США), Great Wall (Китай).
Популярные автомобили среди мужчин и женщин
Мужчины и женщины выбирают автомобиль, полагаясь на совершенно разные аспекты. Если мужчина основывает свой выбор на возможностях транспорта и отдадут свое предпочтение мощной и надежной машине, то женщины в свою очередь выбирают "красивенькую машинку". Для слабого пола важен внешний вид – форма, размер, цвет и уж потом техническая сторона автомобиля.
"Чаще всего женщины предпочитают небольшие машины яркого цвета. Наверное, чтобы выделиться. Берут Hyundai Аccent , из кроссоверов – Hyundai Creta. Также машина должна быть недорогой, чтобы была коробка автомат и было удобно передвигаться по городу. То есть чтобы было практично, идеально и удобно", – говорит сотрудник Hyundai Auto Astana Асет Хажидинов.
Нельзя не отметить и немецкие автомобили, которые востребованы как среди мужчин, так и женщин.
"Volkswagen Polo приобретают те автоледи, которые предпочитают более компактные машины. Также Volkswagen Polo идеален для начинающих водителей-женщин. Дамы с опытом вождения приобретают Volkswagen Tiguan, правда, здесь 50 на 50, так как мужчины тоже приобретают эту модель. Volkswagen Tiguan рассчитан для большой семьи, с детьми, так как это автомобиль с большим багажником и вместительностью. Вот именно поэтому глава семейства выбирает такой автомобиль как для себя, так и для жены. А вот Volkswagen Amarok покупают исключительно мужчины", – сообщила руководитель отдела маркетинга Mercur Auto Астана Динара Досаева.
В свою очередь начальник отдела продаж Toyota Сити Астана Алишер Шманов считает, что если брать в расчет спрос на автомобили на гендерной основе, то всегда проще выделить женский пол.
"Женщины – это та категория населения, у которой, несмотря на все предрассудки, связанные с автомобилями, есть свое четкое видение того, чего они хотят. Они предпочитают либо небольшие кроссоверы – среднеразмерные, паркетники, либо седаны С-класса и D-класса. Что-то вроде Toyota Corolla, Kia Rio, Kia Cerato, Hyundai Elantra и так далее", – объяснил он.
Кроме того, по его словам, как бы парадоксально это не звучало, но из внедорожников женщины предпочитают Toyota Land Cruiser Prado.
"Наши женщины очень любят Toyota Land Cruiser Prado. Само собой Toyota RAV4, Nissan Qashqai, Nissan JUKE, Kia Sportage. У мужчин такого нет. Они приходят и выбирают то, что им понравилось. Неважно, маленькая или большая машина. Бюджет – единственное, что их сдерживает. А так каждый берет то, что он считает нужным. И еще есть такое понятие, как обмен на класс выше. В основном мужчины любят мощные автомобили, такие как Mersedes-Benz 222, Land Rover Range Rover, Mersedes-Benz Gelandewagen. Есть и любители американских машин вроде Ford и Chevrolet, я имею в виду именно внедорожники", – сказал Шманов.
"Токалмобиль"
Стоит учесть и особый вид автомобилистов – "агашек и токалок". "Токалки" – существенный класс покупателей автомобилей в Казахстане. Так как их "агашки", переходя на новый уровень, зачастую дарят им красивые внедорожники, что приводит мировые автоконцерны к войне за сердца казахстанских любовниц.
"У нас есть статистика, которую мы ведем. Наиболее продаваемая машина для девушек – это Toyota Rav 4. Это машина зарекомендовала себя как надежный, некапризный автомобиль. По вместительности и компактности данный автомобиль подходит девушкам. Если "покровитель" может себе это позволить, то дамы пересаживаются на Toyota Prado. А так на первом месте в этом вопросе фигурирует Toyota Rav 4. Если смотреть по другим маркам автомобилей, то я могу сказать что покупают и Lexus RX или Lexus NX. К тому же у этих машин ценовая политика немножко дороже, чем Toyota, потому что эти автомобили премиум-класса. В целом женщины любят водить разные кроссоверы, потому что кроссоверы повыше других автомобилей. Девушкам, как я уже сказал, покупают Toyota Rav 4, Toyota Prado, редко Lexus 200", – сказал начальник отдела продаж Toyota Сити Астана Валерий Чубков.
Руководители компаний, бизнесмены в большинстве своем покупают Toyota Land Cruiser 200.
"Если у автомобиля Toyota Rav 4 сложился стереотип "токалмобиль", то за рулем Toyota Land Cruiser 200 должен сидеть "дядька или агашка". Это бесспорно", – заявил Чубков.
С ним согласен и Алишер Шманов.
"Агашки", само собой, покупают Toyota Land Cruiser 200, ну и Toyota Camry. Третье место можно отдать немецким брендам. Позволяют себе Mercedes, Lexus LS, Lexus LX, Audi A8, Land Rover Range Rover. Могут и Jaguar купить", – отметил он.
По мнению Шманова, "ягуары" – это отдельная история в Казахстане, которая требует особой автомобильной смелости, решимости, мужества и даже преодоления страха.
"Ягуары" – это люди, которые не "конспирируются и не шифруются". Они знают, что их машины всегда будут на виду и все будут знать, где они находятся. В нашем менталитете это не особо приветствуется, поэтому из-за этого это авто мало кто приобретает. Причем многие думают, что Jaguar дороже своих конкурентов. На самом деле цена у них одинакова. У меня был клиент, который купил себе Jaguar. Через некоторое время он встретился со мной и сказал: "Прими машину, пожалуйста, по trade-in". В общем, забери. Говорит: "Я лучше возьму себе "крузак", повешаю номер 555, и меня никто не будет видеть". Он говорит, что ему надоели звонками: "Никакой личной жизни, я даже не могу выехать в город. Пишут, звонят. О, Маке, ты здесь! О, Маке, ты там! Я тебя там-то, там-то видел". В итоге он решил, что лучше возьмет себе Toyota Land Cruiser 200 и сольется с толпой. Вот такие примерно понятия у наших людей", – рассказал Шманов.
Электромобили
Электромобили придумали довольно давно, и сегодня их внедрение стало для многих стран приоритетным направлением развития автотранспорта. В том числе и для Казахстана. Только вот это происходит как-то довольно неохотно. Казахстанцы не спешат пересаживаться на электромобили. Сейчас по большому счету электромобиль – это не столько средство передвижения, сколько роскошь.
В АКАБ собщили, что в Казахстане отдельно можно отметить электромобили бренда Tesla стоимостью от 100 до 150 тысяч долларов.
"В 2017 году было приобретено ценителями электрических авто 19 машин этого бренда, из них 10 машин 2016 года выпуска, 9 – 2017 года выпуска. На дорогах городов Алматы и Астаны ездят Tesla Model X и Tesla Model S", – сказали в пресс-службе.
Алишер Шманов полагает, что электрокары не подходят для Казахстана из-за суровых климатических и погодных условий.
"Tesla официально у нас не представлена и раскупается только на юге – в Шымкенте и в Алматы, потому что все зависит от погодных условий. Есть ролик в интернете, где зимой на фоне Байтерека в Астане у Tesla Model X произошел сбой в электронике. Машина начала переливаться огнями, гореть, как елка, куча ошибок вылезла. В целом в Астане таких автомобилей буквально штук 5", – сказал Шманов.
Другая сторона вопроса заключается еще и в том, что на сегодняшний день электромобили практически не продаются без поддержки государства ни в одной стране мира.
"У нас отменен налог на данный вид транспорта, не берется утилизационный сбор. Стоимость машины очень сильно зависит от батареи, а батареи очень дорогие по своей стоимости. Практически 50 процентов цены на автомобиль приходится только на батарею", – сказал координатор проекта по электрокарам компании "СарыаркаАвтоПром" Роман Кривопаленко.
Отсутствие инфраструктуры еще один серьезный барьер. В стране остро стоит вопрос и по внедрению общественных зарядных станций.
"Пока просто нет спроса по повсеместному внедрению общественных зарядных станций . Чтобы частные инвестиции привлекать, государство должно дать толчок, показать людям, что это все работает, что это необходимо. Необходимо в первую очередь для больших городов. Бесспорно, электромобиль не сможет заменить автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, но для больших городов, где высокая загазованность, электромобили очень сильно помогут снизить выбросы, загрязняющие атмосферу. Желательна помощь государства, чтобы показать людям, что это необходимо и что это работает", – утверждает эксперт.
Кривопаленко также отмечает, что для полной зарядки автомобиля в домашних условиях требуется от 7 до 11 часов. Более того, это будет зависеть от окружающей температуры воздуха и возможности источника питания. А вот для полной зарядки автомобиля на общественных станциях потребуется всего лишь один час.
Действительно, электрические автомобили – это новые "игроки" автомобильного рынка. Некоторые из них по своим характеристикам превосходят своих собратьев – авто на бензине. Даже такие гиганты автомобильной промышленности, как BMW, Toyota, Nissan, выпускают электрокары: у "немца" – i3, i8, у "японца" – гибридные приусы. Как предвещают аналитики, электрокары – далекое будущее, так как сейчас они неприбыльные ввиду своей экономичности. Поэтому не исключено, что современный рынок будет представлен в основном экологически чистыми автомобилями. Гибридные автомобили, так и электрические, действительно способны изменить экологическую обстановку в крупных городах, но для этого правительству следует сделать ряд решительных шагов, позволяющих сделать альтернативный транспорт по-настоящему привлекательным продуктом.
Вот такие они автомобильные предпочтения у казахстанцев. Как мы видим, они довольно стереотипны и предсказуемы, а рынок электромобилей, можно сказать, находится в зачаточном состоянии. Однако эксперты утверждают, что мировой автопром уже стоит на пороге "беспилотной" революции.
По прогнозу McKinsey, к 2030 году 15% всех новых продаваемых автомобилей будут управляться без помощи водителя. Эксперты Goldman Sachs в том же горизонте ожидают показателя в 60% продаж. Еще в менее отдаленной перспективе – 2020-м – на дорогах всего мира оттачивать беспилотную технологию будет 10 млн машин, подсчитали эксперты BI Intelligence.
Tesla начала оснащать все новые автомобили функцией автопилота, беспилотные электромобили Renault вывел на улицы Бостона стартап ruTonomy, "гугломобили" наездили по трассам пяти штатов более 3 млн км, GM за $600 млн купил стартап по разработке беспилотных машин Cruise, Uber и Volvo запустили в Питтсбурге тестовый проект беспилотных такси стоимостью $300 млн, а фирма Otto (в июне куплена Uber за $680 млн) организовала первую в истории перевозку коммерческого груза (50 тыс. банок пива) – все это новости только последних месяцев. По прогнозу Morgan Stanley, массовое внедрение технологии случится в 2026 году, когда беспилотные автоперевозки окончательно перейдут из разряда утопии в экономическую реальность, а переломный момент наступит на рубеже 2020 годов.
Что ж, остается только наблюдать за мировыми трендами и гадать, когда это будет воплощено в реальность в Казахстане. А пока предлагаем насладиться видеороликом о необычной дороге в Казахстане, которая наверняка свела бы с ума не один беспилотник.