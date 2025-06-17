коллаж Натальи Ляликовой

Между тем с 1 июля 2019 года в стране действует Национальный стандарт СТ РК 3359-2019 «Безопасность аттракционов. Требования безопасности при вводе в эксплуатацию и к эксплуатации аттракционов», который конкретизирует положения Техничес­кого регламента ЕАЭС 038⁄2016 («О безопасности аттракционов») и Закона РК «О стандартизации». Документ устанавливает требования по регистрации, приемке и техническим проверкам аттракционов, определяя и другие обязанности владельцев и операторов.

Чтобы исполнить все эти предписания, в том числе и по обучению персонала, обслуживающего аттракционы, казахстанским предпринимателям приходится пользоваться услугами зарубежных компаний.

– Одно из требований стандарта – обязательное прохождение обучения. Эта деятельность отдана в рыночную среду. В Казахстане данная ниша совершенно пуста – нет ни одного обучающего центра, – говорит заместитель директора аттракционов «Джуманджи парк» в Уральске Антон Ротштайн. – Наши специалисты (администраторы, механики) проходят обучение в российской компании. Что допустимо, поскольку в нашей республике и России действует единый технический регламент (ТР ЕАЭС 038⁄2016 «О безопаснос­ти аттракционов»). Но и в России таких компаний немного. Отсюда высокие цены на обучение. Хорошо еще, что курсы ведутся онлайн, не нужно тратиться на дорогу, командировочные. Пос­ле успешной сдачи экзамена специалисты получают сертификат. Однако национальные стандарты двух стран немного различаются, и, естественно, российские центры ведут подготовку по положениям СТ своей страны. Было бы правильнее, если бы наши специалис­ты готовились по казахстанским нормативным документам. В отечественных обу­чающих центрах. Но скоро ли они будут созданы?

К услугам зарубежных компаний казахстанским предпринимателям, работающим в данной сфере, приходится прибегать и при необходимости сертификации каждого нового аттракциона. Согласно ТР ЕАЭС 038⁄2016, любой приобретаемый после 2016 года аттракцион при запуске в эксплуатацию должен иметь сертификат (экстремальные аттракционы класса RB1) или декларацию о соответствии (аттракционы классов RB2 и RB3, с меньшей степенью риска).

Их выдают испытательные цент­ры или лаборатории, имеющие аккредитацию по данному техрегламенту. Но и таких аккредитованных центров в республике тоже пока нет. Причина, как и в случае отсутствия обучающих центров, в малой емкости рынка. Отечественный бизнес не видит выгоды вкладываться в этот род деятельности. Да и в России, как уже было сказано выше, такие компании по пальцам пересчитать можно.

Для казахстанских предпринимателей услуги последних оборачиваются еще более серь­езными финансовыми затратами. Одно дело – приедет специалист из соседнего региона, совсем другое – оплата расходов зарубежного командированного. Причем едет он не налегке, а с целым набором оборудования, позволяющего проверить все: от каждого узла и агрегата до болтового соединения и сварного шва.

Лишь периодические проверки технического состояния аттракционов (освидетельствование) после длительных простоев или по истечении нормативного срока службы эксплуатанты могут провести с привлечением казахстанских испытательных центров.

– Так как техническое освидетельствование аттракционов должно соответствовать нацстандарту, мы не можем обращаться к российским компаниям, – комментирует ситуа­цию Антон Ротштайн. – Еще пару лет назад в ходе встречи на площадке Региональной палаты предпринимателей я задал этот вопрос одному из разработчиков СТ РК 3359-2019. Тот пояснил, что этот стандарт соз­давался с учетом требований, заложенных по спецтехнике, лифтам, сосудам высокого давления. И так как в аттракционах задействованы те же механизмы, то их проверка допускается испытательными центрами, аккредитованными по данным машинам и механизмам. Поэтому в целом проблемы нет. Все зависит от самого предпринимателя. Если он ответственно относится к работе, соблюдению всех требований, то всегда найдет выход, возможность, чтобы сделать все положенное по закону.

Но если для крупных игроков рынка такой расклад выливается в дополнительные финансовые затраты, то для малых и начинающих ситуация патовая. Ведь одно дело – оплатить командировочные расходы для специалиста, который будет вести освидетельствование 10–20 аттракционов, совсем другое – если он же приедет на проверку одного батута…