Кто служит музам и науке

Асима Калимовна родилась в Калининском совхозе Акмолинской области, куда ее отец, выпускник Саратовского госуниверситета и Уральского пединститута, был направлен руководить открывшейся сельской школой. В годы Великой Отечественной войны он занимался подготовкой вои­нов-кавалеристов и получил ранение, выведшее его из боевого строя. По словам Асимы Калимовны, жизнь ее отцу спас­ло принятое Сталиным вскоре после Курской битвы решение отозвать учителей с фронта и тем самым сохранить для страны педагогические кадры.

– С детства у меня проснулась тяга к книгам. Хорошо помню те моменты, когда папа приносил домой редкие подписные издания – собрания сочинений классиков. Когда я окончила школу, передо мной не стоял вопрос, с какой профессией связать свою жизнь. Все было предопределено. Вообще-то я всегда мечтала стать писателем, но литературного института в Казахстане нет, поэтому было два пути – учиться либо на филолога, либо на журналиста. Но так как журналистов тогда готовили только в Алма-Ате, я решила поступать на филфак КарГУ.

Предстояло выдержать бешеный конкурс, ведь специальности «филолог» и «юрист» были в университете самыми популярными. И в это время родители прислали мне вырезку из «Целиноградской правды». Там сообщалось, что я заняла первое место на конкурсе школьных сочинений «О Родине, о дружбе, о себе». Свое сочинение я посвятила памяти своей подруги Тани Федотовой. Она погибла, спасая тонущего ребенка, когда ей было всего пятнадцать лет. Думаю, победа в этом конкурсе сыграла важную роль в моем поступлении. В 1972 году я была зачислена на филфак КарГУ, – рассказывает Асима Калимовна.

Окончив университет, она отчетливо поняла, что отныне ее жизнь будет неразрывно связана с литературоведением. К тому времени ее отец был назначен директором школы-интерната им. Чокана Валиханова – престижного образовательного учреждения в городе Аркалыке. Но идти работать в школу, признается Асима Калимовна, ей не хотелось, и попробовать свои силы она решила в недавно открывшемся пединституте им. И. Алтынсарина. И хотя преподавать в вузе без направления из министерства было достаточно сложно, коллектив благосклонно отнесся к молодому специалисту.

Пройдя испытательный срок, Асима Калимовна два года преподавала на кафедре русской и зарубежной литературы, охотно берясь за самые разные поручения. В рамках системы повышения квалификации молодого преподавателя направили в Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской, который славился многолетними образовательными традициями. Там Асима Калимовна посещала лекции крупнейших филологов страны. Большое впечатление произвела на нее встреча с известным советским писателем Валентином Распутиным в Ленинской библиотеке. Все это, по ее словам, не оставляло сомнений в принятом решении – поступать в аспирантуру МГУ.

– Для меня в университете предназначалось целевое мес­то. Моим руководителем была Вера Александровна Апухтина – большой знаток советской прозы, чьей главной любовью и научным интересом было творчество Шукшина. На кафедре советской литературы, где я училась, работали выдающие­ся ученые, в том числе один из первых есениноведов Петр Федорович Юшин. Для своей диссертации я выбрала тему «Функции притчи в советской прозе». Условия для научной работы были прекрасными, ведь МГУ – это настоящий город в городе. При университете действовал книжный магазин, и многие книги, которые сейчас имеются в моей библиотеке, я покупала именно там. Диссертацию печатала сама, хотя обычно текст передавали машинисткам. Защитив ее, я вернулась домой и продолжила преподавать в Аркалыкском пединституте, – вспоминает Асима Калимовна.

Распад СССР и вызванный разрывом устоявшихся экономических связей кризис негативно сказались на развитии города, наметился отток жителей, останавливались производства. Асима Калимовна признается: глубже понимать природу подобных социально-экономических явлений и анализировать их закономерности ей помогли публикации в СМИ.

Вскоре вместе с семьей она переехала в Акмолу и начала преподавать в Целиноградском педагогическом институте, который в 1996 году был объединен с Целиноградским инженерно-строительным институтом и преобразован в Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева. Экономические трудности давали о себе знать: в ту пору преподаватели получали совсем немного. Но верность делу и ответственность за судьбу молодого поколения, говорит Асима Калимовна, были превыше любых материальных неурядиц.

– Сперва я преподавала на кафедре русской и зарубежной литературы. А затем на филфаке организовали обу­чение журналистов. Когда же появился самостоятельный журфак, нас, преподавателей, было всего четверо. В нашем университете я одна из немногих, кто трудится в его стенах с момента основания. Благодаря Всевышнему занимаюсь любимой работой до сих пор. Сейчас на нашем факультете готовят специалистов по медиаискусству. Это направление мне очень близко. И, конечно, методы литературоведческого анализа сильно помогают в моих медиаисследованиях. Киноведение, история искусства Казахстана – все это взаи­мосвязано, и на занятиях я хочу продемонстрировать эту взаимосвязь своим студентам.

Сейчас, в условиях кризиса литературоцентричности, очень важно говорить о богатствах словесности. Ведь все сакральные знания – в литературе. И меня сильно беспокоит тот факт, что в нашу цифровую эпоху практически полностью отсутствуют литературные телепередачи. Я бы с удовольствием взялась вести такую программу, привлекала бы своих учеников, у которых в буквальном смысле горят глаза, когда они говорят о литературе. Иногда я зову их на свои лекции и вместе с ними стараюсь донести до студентов мысль о том, что именно в литературе берет истоки наша духовная жизнь, – отмечает Асима Калимовна.

На сегодняшний день профессором написаны три моно­графии и три учебных пособия. Своим главным трудом Асима Калимовна считает монографию «Поэтика литературной игры. От архаики до постмодернизма», изданную в 2013 году.

В этой книге на основе произведений казахской, русской и мировой литературы теоретически обосновывается типология литературной игры, типы игровых героев и сюжетов. Много сил отдает Асима Калимовна исследованию проблем и перс­пектив современных СМИ.

Многолетний труд ученого отмечен многими благодарственными письмами и грамотами, в 2013 году она стала обладателем гранта «Лучший преподаватель вуза». Но все-таки главной наградой, по словам Асимы Калимовны, для нее всегда были профессиональные успехи ее студентов.

– Современный журналист должен много читать, ведь чтение, на мой взгляд, это залог легкости письма. Работникам СМИ следует быть ближе к искусству, через которое мы постигаем тенденции эпохи и собственные бытийные проб­лемы, – резюмирует Асима Ишанова. – Я хочу пожелать журналистам всегда оставаться людьми, сохранять и оберегать их любовь к письму и быть разносторонними, универсально образованными специалистами, не останавливаться в поис­ках и, конечно же, размышлять над насущными проблемами современного мира.