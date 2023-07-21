Кто теперь будет повторно проходить техосмотр в Казахстане

Правила прохождения технического осмотра изменились в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».

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Нововведения связаны с внесенными изменениями и дополнениями в Правила организации и проведения обязательного техосмотра транспортного средства.

«Теперь диагностические карты технического осмотра, по которым обнаружены нарушения и признаки фиктивного техосмотра, будут аннулироваться. Владельцу авто будет направлено SMS-сообщение от 1414 о необходимости повторного прохождения техосмотра.

Аннулируют диагностическую карту оператор единой информационной системы «Техосмотр» и рабочая группа во время мониторинга поступающих данных в систему», – пояснили в НИТ.

Диагностическая карта – подтверждающий документ о прохождении техосмотра, без которого авто не может передвигаться на территории страны. Карту выдают центры (операторы) техосмотра согласно правилам прохождения обязательного техосмотра.

«Ежегодно мы приостанавливаем работу операторов, у которых были выявлены фиктивные техосмотры. Только за 2021 год доступ к системе приостановлен 249 владельцам центров, а в 2022 году эта цифра уменьшилась до 168. При нарушении правил прохождения техосмотра несут ответственность не только владельцы центров техосмотра, но и сами владельцы авто. Не рекомендуем проходить «левый» техосмотр, потому что теперь не только отзывается разрешение на работу у станции техосмотра, но и отменяются все данные техосмотра, выданные этой организацией», – подчеркнул председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Отметим, по правилам прохождения техосмотра, владельцы новых автомобилей могут не проходить техосмотр в течение 7 лет, остальным требуется проверять авто в центрах технического осмотра со следующей периодичностью:

1) каждые 12 месяцев – категории M1 (возраст которых более 7 лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта), N1-3, O1-4, L1-7, а также специальный и специализированный транспорт, за исключением предназначенных и оборудованных для перевозки опасных грузов;

2) каждые 6 месяцев – категории M1 (используемые в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта), М2, М3, N (оборудованные для перевозки людей), а также категории M1, N1-3 и O1-4, предназначенные и оборудованные для перевозки опасных грузов.

Административный штраф за непройденный техосмотр – 5 МРП (17 250 тенге – в 2023 году).