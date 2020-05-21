​Кто взорвал город?

Почти год длилось следствие, связанное со взрывами боеприпасов в Арысе, в результате которых понадобилась полная эвакуация города. Люди в спешке покидали город после того, как 24 июня прошлого года сначала прозвучали одиночные взрывы, которые очень быстро переросли в настоящую канонаду.

В результате взрывов погиб­ли три человека, несколько десятков получили ранения, поврежденной оказалась городская инфраструктура, пришли в негодность коммерческие объек­ты, в той или иной степени разрушены более девяти с половиной тысяч домов, 406 из которых пришлось строить заново. Десятки миллиардов тенге понадобились для того, чтобы, по сути дела, отстроить город заново.

Так что, естественно, вопрос о том, как такое могло случиться и кто виноват, интересует многих. Похоже, ответ на него скоро узнает вся страна.

На скамье подсудимых 16 человек, среди которых, в основном, высокопоставленные офицеры Министерства обороны страны и регионального командования. Часть подсудимых участие в судебных слушаниях принимает посредством видеоконференции, находясь при этом в столице. Их обвиняют по нескольким статьям УК РК, предполагающим уголовную ответственность, в том числе за халатность, незаконное присвоение или растрату чужих вверенных средств, служебный подлог, нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, и прочее.

Следствие вели сотрудники военно-следственного управления следственного департамента МВД РК. Из материалов дела следует, что главная причина, по которой случилось ЧП, разделившее жизнь города на «до» и «после», сводится к банальной халатности и хищению средств, выделяемых государством на утилизацию списанных боеприпасов и обеспечение безопаснос­ти их хранения.

По версии следствия, боеприпасы хранились в перегруженных хранилищах без соблюдения необходимой дистанции. При этом не соблюдался температурный режим хранения, не было возможности обеспечить вентиляцию складских помещений. В довершение ко всему, не работала система противопожарной сигнализации, а система пожаротушения отсутствовала вообще.

Суду предстоит исследовать сотни документов, ознакомиться с заключениями экспертов, выслушать показания подсудимых и свидетелей. Только после этого судья озвучит приговор и, назвав имена виновных, определит меру их ответственности и наказание за чудовищную катастрофу.