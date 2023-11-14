Кто защитит права трудящихся?

При поддержке Фонда Розы Люксембург они провели исследование «Роль и эффективность профсоюзов в защите прав трудящихся через призму общественного восприятия».

Как отмечают эксперты, треть населения страны, или порядка 7 млн человек, являются в Казахстане наемными работниками, и каждый из них потенциально может столкнуться с наруше­нием трудовых прав.

В принципе, Конституция гарантирует каждому право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, на установленные законодательством продолжительность рабочего времени и оплачиваемый отдых, а также на социальную защиту от безработицы. В целях внедрения общепризнанных стандартов защиты прав и интересов работников Казахстан ратифицировал 28 международных конвенций. Однако стремительный рост количества забастовок свидетельствует о неудовлетворенности работников условиями и оплатой труда.

– В последние три года в Казахстане резко возросла трудовая протестность. Только в 2022-м был зафиксирован 15-кратный рост числа социально-трудовых конфликтов. Причем расширение их пространства происходит не только в количественном, но и в отраслевом измерении... Ухудшилось социально-экономическое состояние на многих предприятиях, и трудящиеся стали открыто заявлять о своих правах, – сообщил на презентации результатов исследования генеральный директор ECPM Ербол Исмаилов.

Исследование проводилось в двух регионах – Мангистаус­кой области и Алматы – и подтвердило гипотезу о наличии региональной специфики. Промышленники на западе более оптимистично смотрят на перс­пективы открытой защиты своих трудовых прав. Они активно пользуются услугами медиации, прибегают к согласительным комиссиям и участвуют в акциях­ протеста.

В Алматинской агломерации с высокой долей наемного труда в бюджетном секторе и МСБ ситуация выглядит по-другому. Наиболее востребованными являются стратегии конформизма или бегства (увольнение). Алматинцы также чаще обра­щаются в суд.

Главным вопросом протестной повестки, объединяющим всех работников, является требование повышения заработной платы, что вполне объясняется инфляционным всплеском, прои­зошедшим в 2022 году, и значительным ростом цен на товары и услуги. Несмотря на замедление темпов инфляции в 2023-м, цены продолжают расти.

Сохраняют свою актуальность также вопросы, касающиеся своев­ременности выплат заработной платы, с одной стороны, и справедливого вознаграждения за труд – с другой. По данным Федерации профсоюзов РК, в 2022 году разница в оплате труда топ-менеджеров и работников низового звена в казахстанских компаниях колебалась в коридоре от 50 до 800 раз.

Еще один фактор, влияющий на удовлетворенность работников, – состояние системы защиты их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности. В Казахстане сохраняется высокий уровень травматизма на производстве. К началу 2023 года было зарегистрировано 1 232 несчастных случая на производстве, в результате которых пострадало 1 465 человек, из них 203 – со смертельным исходом. И большинства трагедий можно было бы избежать при отлаженной системе внутреннего контроля безопасности труда.

– Ключевым институтом, приз­ванным защищать трудовые права, выступают профсоюзы. В стране действуют три респуб­ликанских объединения – Федерация профсоюзов РК, Казахстанская конфедерация труда и Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат». Их членами являются почти три миллиона человек. В тройку лидеров по профсоюзному охвату входят Кызылординская, Павлодарская и Туркестанская области, наименьший охват зафиксирован в Алматы, – сообщил Ербол Исмаилов.

Несмотря на то что почти половина наемных работников в Казахстане являются членами профсоюзов, происходящие в стране трудовые протесты за­частую проходят без участия проф­союзов. Вследствие их низкой эффективности роль медиа­торов и представителей интересов работников берут на себя местные исполнительные органы.

Слабость своих позиций приз­нают и сами представители проф­союзов. В них мало молодежи, у людей сформировалось отношение к ним как к ничего не решающим общественным организациям. Бюджетники всту­пают в профсоюз автоматически, не ожидая от него ничего, кроме подарков на праздники.

– При всей критичности и остроте темы вопрос защиты прав трудящихся в Казахстане не получает развития и находится на периферии информационного мейнстрима. Информационная волна возникает только в экстраординарных ситуациях. При этом профсоюзы не воспринимаются гражданами как эффективный механизм защиты их прав, – считает заместитель генерального директора Eurasian Center for People Management Леся Каратаева. – Культура отстаивания прав не развита и не развивается. Люди боятся потерять работу, если вступят в конфликт с работодателем. Наличие работы в ряду ценностей преобладает над наличием условий труда. При трудоустройстве всех интересует только зарплата и должность.

Работникам не хватает правовой грамотности, считают эксперты. До сих пор есть случаи, когда человек трудится без заключения трудового договора. Институты защиты работают слабо, они неэффективны. Нет инклюзивности: для людей с особыми потребностями, трудовых мигрантов и женщин существуют отдельные сложности.

Столкнувшись с нарушением трудовых прав, казахстанские работники выбирают между молчаливым согласием, увольнением или открытым отстаиванием своих прав. В основе выбора стратегии конформизма лежит в первую очередь страх лишиться работы и на фоне дефицита рабочих мест остаться без средств к существованию.

Увольнение, напротив, чаще применяется в условиях уверенности в быстром трудоус­тройстве в других компаниях. Ориентация на стратегию «нападения и обороны» – обращение к трудовому омбудсмену, в суд, в согласительную комиссию, к медиатору, выход на забастовку – зависит от сочетания ряда факторов, среди которых доверие к институтам защиты прав, уверенность в своих силах и ресурсах, организованный коллектив.

В ходе исследования подтвердилась гипотеза о том, что час­тотность выбора той или иной стратегии поведения зависит от сектора экономики. Например, наименее активными в деле защиты трудовых прав являются работники сельского хозяйства. Они чаще склоняются к стратегии конформизма, опасаясь потерять работу. Да и профсоюзы среди не особо организованных аграриев не столь востребованны.

Не сложилось устойчивых алгоритмов защиты и в секторе платформенной экономики, особенностью которой является отсутствие трудовых договоров в их классическом понимании. Платформенные работники чаще всего не удовлетворены условия­ми труда. Платформы деньги с них берут, а в проблемных ситуациях­ их интересы не отстаивают.

Производственники характеризуются большей осведомленностью о своих правах в трудовой сфере, более высоким уровнем солидаризации с коллегами, уверенностью в необходимости профсоюзов. Но и они чаще вступают в профсоюз скорее по инерции, стремясь не отделяться от коллектива.

В качестве рекомендаций авторы исследования предлагают активно вовлекать профсоюзы в законотворческую деятельность (к сожалению, последний Трудовой кодекс был разработан без участия профсоюзов), а также скорее цифровизироваться. Переход профсоюзов в онлайн-пространство сделает их более мобильными, прозрачными для членов и тем самым вернет доверие работников и повысит востребованность.

Отвечая на вопросы журналис­тов, Ербол Исмаилов рассказал также о неоднократных жалобах со стороны трудящихся на предмет того, что руководство организаций противится созданию профсоюзов.

– Это противоречит закону, – сказал он. – Профсоюзы должны создаваться и выходить на более качественный уровень защиты прав работников. Хотя многие работодатели выступают против их создания, акцентируя на том, что достаточно будет такого инс­титута, как представительство работников. В таких случаях мы советуем обращаться в Федерацию профсоюзов и инспекцию труда. Недавно к нам обратился коллектив крупного университета по такому вопросу, и они уже начали процесс создания профсоюза.