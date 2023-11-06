Кубок Казахстана – у «Тобола»

В финальном поединке за Кубок Казахстана на столичной «Астана Арене» сошлись совсем недавно ставший чемпионом страны шымкентский «Ордабасы» и костанайский «Тобол». Для обоих клубов разыгрываемый трофей имел большое значение – южане могли сделать золотой дубль, а вот северяне, завершившие регулярное первенство на невысоком для себя 8-м месте, имели шанс получить путевку в еврокубки сезона-2023⁄24.

Команды начали поединок довольно осторожно, с оглядкой на свои ворота, а потому первый тайм завершился ничьей – 0:0, хотя соперники и успели создать как минимум по одному опасному моменту.

Все решилось во второй половине встречи, когда победный и красивый гол у костанайцев на 67-й минуте забил Ислам Чесноков. Он довольно уверенно сыграл против вратаря шымкентцев Бекхана Шайзады, пробив мяч прямо между ног. «Ордабасы», конечно же, приложил все усилия для того, чтобы отыграться, но не получилось.

Таким образом, «Тобол» во второй раз в своей истории выиграл Кубок Казахстана (ранее он это сделал в 2007 году) и благодаря успеху сыграет в квалификации второго по значимости клубного турнира УЕФА – Лиги Европы. Между тем особо не стоит расстраиваться и «Ордабасы». Этот клуб в следующем году дебютирует в Лиге чемпионов УЕФА, где начнет свой путь с первого квалификационного раунда.

Наставник «Тобола» – сербский специалист Милич Чурчич так прокомментировал победу своей команды:

– Во-первых, хочу поздравить «Ордабасы» с чемпионством. Хорошая команда, хороший тренер и тренерский штаб. Во-вторых, хочу сказать спасибо моим футболистам, которые весь год усердно работали. Мы ждали эту игру. Спасибо и нашим болельщикам, которые поддержали нас, – сказал он