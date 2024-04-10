Куда девать воду Сорбулака?

Прозвучавшее на днях в СМИ грозное предупреж­дение эколога Мэлса Елеусизова о возможном прорыве озера Сорбулак вызвало большой резонанс. Общественный деятель в очередной раз заявил, что отстойник переполнен и в любой момент может выйти из берегов. В случае прорыва дамбы, считает эксперт, гигантский селевой поток смоет близлежащие села Курты и Акши Илийского райо­на, а затем под воду уйдут все населенные пунк­ты Балхашского района. Катастрофа может привести к многочисленным жерт­вам среди населения…

В минувшие выходные представители местных властей соз­вали экстренное выездное совещание. В ходе посещения озера-накопителя Сорбулак (к слову, оно самое большое в СНГ и одно из крупнейших в мире. – Авт.) специалисты водного хозяйства сообщили, что здесь осуществляется фильтрация поступающих из Алматы сточных вод, разрабатывается методика расчета их использования для орошения полей. Поскольку донные отложения и тяжелые металлы оседают на дне водоема, есть возможность увеличения забора воды в ирригационных целях. На станциях аэрации сточные воды проходят многоступенчатую систему очистки.

Между тем в связи с серьезной паводковой ситуацией и недавним прорывом плотины на Ворошиловском водохранилище, находящемся недалеко от Сорбулака, вновь обострилась проблема сброса воды. Так, сог­ласно рельефным условиям котловины, отстойник может принять миллиард кубических метров стоков с максимальной отметкой в 622 м. На сегодня мониторинг показывает 618 м, объем воды составляет 744 млн кубов. То есть ситуация не столь критична, как ее представляет Мэлс Елеусизов. Тем не менее сейчас принимаются меры для укрепления берегов озера-накопителя, использования имею­щегося объема очищенной воды для сельскохозяйственных нужд.

Делегация акимата Алматинской области побывала также на расположенном рядом Куртинском водохранилище. Как заверил директор Большого Алматинского канала им. Д. Кунаева Мейрам Арыстанов, наполнение водоема под контролем, причин для беспокойства нет, укрепленное основание плотины позволяет выдержать любой напор воды.

Между тем ведущие сюда магистральные каналы находятся в неудовлетворительном состоя­нии, из-за чего теряется около 60% воды. Ежегодно летом нехватку поливной воды испытывают не только фермеры, но и дачники, владельцы личных подсобных хозяйств, огородники. Много лет аграрии поднимают вопрос необходимости очистки и ремонта оросительных каналов. По их словам, состояние того же БАКа не выдерживает никакой критики.

Подытожив встречу, аким области Марат Султангазиев отметил, что проблема использования поступающей в Сорбулак воды требует скорейшего решения. Необходимо вынести вопрос на уровень Правительства, определить возможные источники финансирования. Только за счет ресурсов Куртинского водохранилища планируется вдвое увеличить площадь орошаемых земель. А для этого нужно провести бетонирование и обустройство расположенных здесь ирригационных сетей.