Куда движется отечественный футбол рассказали в КФФ

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Марат Омаров представил широкой аудитории стратегию развития данного вида спорта, которую он предлагал в рамках своей предвыборной программы. Напомним, что этот пост он занял по результатам выборов в конце прошлого года.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Одним из ключевых направлений названо решение проблем, связанных с профессиональным футболом. А основной проблемой он обозначил отсутствие продуктивного взаимо­действия между федерацией, ведущими клубами и футбольным сообществом.

«Разногласия между КФФ и спортивными менеджерами клубов часто превращаются в затяжные споры или даже конфликты. Решения федерации, такие как отмена лимита на легионеров, приглашение иностранных специалистов с сомнительной репутацией, коррупция в судействе и недостаток прозрачности, нередко подвергаются критике со стороны общества», – говорится в сообщении КФФ.

Среди других спорных вопросов – доминирование букмекерских компаний в отечественном футболе. На сегодняшний день рек­лама букмекерских компаний тесно связана с названиями казахстанских футбольных лиг, что, по мнению многих болельщиков, негативно сказывается на имидже спорта. В июле 2024 года Глава государства подписал закон, ограничивающий рекламу игорного бизнеса. В связи с этим КФФ уже приступила к процессу исключения названий букмекерских компаний из наименований лиг и турниров. При этом букмекерским компаниям не запрещается работать с клубами на локальном уровне, но в условиях честной конкуренции.

Особый приоритет для КФФ – развитие региональных клубов. Здесь ключевая задача в том, чтобы в регионах футбол стал доступным и привлекательным для всех. Федерация планирует принять меры, которые позволят местным клубам привлекать спонсоров, усиливать взаимодействие с бизнесом, наращивать базу болельщиков и вовлекать молодежь в спорт. Главная цель – обеспечить равные возможности для всех клубов страны.

Еще одним немаловажным фактором названо возвращение управления профессиональным футболом под эгиду КФФ. Деятельность федерации будет соответствовать как национальным, так и международным стандартам. Это укрепит доверие со стороны болельщиков, клубов и спонсоров, устранит существующие разногласия, повысит качест­во судейства, обеспечит равные условия для всех участников.

Казахстанский профессиональный футбол нуждается в серьезной перезагрузке, и предложенные меры могут стать отправной точкой для позитивных изменений, говорится в программе.