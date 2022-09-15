Куда казахстанцы могут направить жалобу на завышенные цены

Министерство торговли и интеграции РК сообщило о создании call-центра для приема обращений граждан по завышенным ценам на социально значимые продукты питания, передает Kazpravda.kz.

"Если вы столкнулись с завышенными ценами на социально значимые продукты питания в магазинах у дома, на рынках, в супермаркетах и других организованных местах торговли, просим вас написать нам об этом в комментариях ниже или позвонить по номерам в call-центр Комитета торговли", - говорится в распространенной информации.

Номера телефонов для приема обращений

Перечень утвержденных постановлением правительства социально значимых продовольственных товаров





Время приема сообщений call-центра: с 9.00 до 19.00, с понедельника по пятницу.

В комментариях необходимо указывать город, область, район или улицу, где находится магазин, рынок или супермаркет, на какой продукт завышена цена. Если есть чеки, отправлять фото в Direct sauda_inform.

По всем поступившим обращениям будут организованы оперативные проверки. В случае выявления фактов превышения размера установленной торговой надбавки на СЗПТ в размере 15% материалы будут переданы в местные исполнительные органы для принятия дальнейших административных мер, заверили в Минторговли.