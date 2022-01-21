Куда отправлять жалобы на рост цен казахстанцам

На вопрос, где посмотреть пороговые цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и куда отправлять жалобы, ответил председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев.



В первую очередь, он пояснил, что пороговые значения на СЗПТ устанавливаются акиматами для каждого региона отдельно и не распространяются на другие регионы страны.



«Сведения о предельных ценах являются открытыми и размещаются в открытых источниках, включая портал «Әділет» и официальные сайты акиматов», - отметил председатель Комитета.



Также Ержан Казанбаев рассказал, в какие госорганы можно обращаться с жалобами на рост цен.



Первый канал - это акиматы, так как на сегодня в местных исполнительных органах есть инструмент по контролю за торговыми надбавками, вознаграждениями в торговых сетях, чтобы цена не превышала 15% торговой надбавки с привлчением общественного контроля.



Второй механизм - это Комитет по защите прав потребителей Министерство торговли и интеграции и территориальные департаменты Комитета. А также в Комитет торговли, где совсем скоро появится возможность для обращения через территориальные департаменты, а также можно обратиться посредством платформы e-tutynushy, через которую можно также подать жалобу на магазин,завышающий цены на СЗПТ.



Третий госорган - это Агентство по защите и развитию конкуренции РК и его территориальные департаменты, куда можно обратиться в случае подозрений, что появились факты создания искусственного дефицита продуктов питания или ценовых спекуляций.



После этого будут приниматься определенные меры реагирования со стороны акиматов, МТИ и АЗРК.

