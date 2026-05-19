Стартовал трудовой сезон молодежных отрядов «Жасыл ел»

В мероприятии приняли участие активисты молодежных трудовых отрядов из всех регионов страны, представители государственных органов и молодежных организаций

В Алматинской области состоялось торжественное открытие XXII трудового сезона республиканских молодежных отрядов «Жасыл ел», сообщает Kazpravda.kz 

В мероприятии приняли участие активисты молодежных трудовых отрядов из всех регионов страны, представители государственных органов и молодежных организаций. В рамках открытия участники высадили более 100 деревьев и присоединились к экологической акции, направленной на формирование бережного отношения к окружающей среде.

В этом году к работе в трудовых отрядах «Жасыл ел» планируется привлечь более 34 тысяч молодых людей. Проект традиционно объединяет молодежь вокруг общественно полезного труда, экологических инициатив и развития гражданской ответственности.

Информацию по трудоустройству в молодежные трудовые отряды можно узнать в молодежных ресурсных центрах, расположенных в каждом регионе.

#труд #молодежь #сезон #Жасыл ел

