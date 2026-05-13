Мажилис одобрил в первом чтении новые правила выборов

В Мажилисе одобрены в первом чтении поправки по вопросам совершенствования выборов и сопутствующие поправки, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, в частности, предлагается урегулировать порядок досрочного прекращения полномочий депутата маслихата, избранного по одномандатному округу, в случае его отзыва, а также привести в соответствие нормы об избрании членов окружных избирательных комиссий.

Кроме того, органы местного самоуправления обяжут публиковать на своих интернет-ресурсах сведения о составе собраний местных сообществ.

Отдельный блок поправок касается административной ответственности за нарушения в период выборов.

Законопроект вводит ответственность кандидатов за финансирование помимо избирательных фондов, а также предусматривает наказание для пользователей онлайн-платформ за нарушения правил агитации, проведения предвыборных дебатов и публикации результатов опросов общественного мнения и прогнозов итогов выборов.