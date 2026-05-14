Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции

В соглашении предусмотрены механизмы «национального режима» и «режима наибольшего благоприятствования», которые гарантируют инвесторам равные условия и защиту от дискриминации

Фото: Минобороны РК

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между Казахстаном и Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, cоглашение было подписано 16 июня 2025 года в Астане в ходе государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина. Документ направлен на обновление правовой базы инвестиционного сотрудничества между двумя странами и создание более предсказуемых условий для реализации совместных проектов.

Соглашение закрепляет современные международные стандарты защиты инвесторов и должно обеспечить стабильность и правовую определенность для долгосрочного экономического взаимодействия Казахстана и Китая.

В документе предусмотрены механизмы «национального режима» и «режима наибольшего благоприятствования», которые гарантируют инвесторам равные условия и защиту от дискриминации. Отдельное внимание уделено защите капиталовложений: соглашение определяет порядок защиты собственности и предусматривает выплату соразмерного возмещения в случае изъятия активов в общественных интересах.

Кроме того, закрепляется статус активов национальных банков, а также устанавливается механизм разрешения инвестиционных споров через международные арбитражные институты.