Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции

277
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

В соглашении предусмотрены механизмы «национального режима» и «режима наибольшего благоприятствования», которые гарантируют инвесторам равные условия и защиту от дискриминации

Фото: Минобороны РК

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между Казахстаном и Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, cоглашение было подписано 16 июня 2025 года в Астане в ходе государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина. Документ направлен на обновление правовой базы инвестиционного сотрудничества между двумя странами и создание более предсказуемых условий для реализации совместных проектов.

Соглашение закрепляет современные международные стандарты защиты инвесторов и должно обеспечить стабильность и правовую определенность для долгосрочного экономического взаимодействия Казахстана и Китая.

В документе предусмотрены механизмы «национального режима» и «режима наибольшего благоприятствования», которые гарантируют инвесторам равные условия и защиту от дискриминации. Отдельное внимание уделено защите капиталовложений: соглашение определяет порядок защиты собственности и предусматривает выплату соразмерного возмещения в случае изъятия активов в общественных интересах.

Кроме того, закрепляется статус активов национальных банков, а также устанавливается механизм разрешения инвестиционных споров через международные арбитражные институты.

«Ратификация соглашения позволит усилить потенциал реального сектора экономики и создаст дополнительные условия для реализации крупных инфраструктурных проектов. Ожидается, что новые правовые гарантии будут способствовать привлечению инвестиций в высокотехнологичные отрасли, созданию рабочих мест и укреплению экспортного потенциала страны», - говорится в заключении.

#Сенат #Китай #соглашение

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новая архитектура государства
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

США и Китай продолжат тесное сотрудничество после саммита в…
Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в А…
Продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем автор…
В Казахстане появятся новые госнаграды

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]