ИИ в школах как новый этап модернизации

Указ Главы государства ­Касым-Жомарта Токаева о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования важен не только как технологическая инициатива. Его значение шире: государство переводит школьную политику на новый уровень, где качество образования, цифровая инфраструктура, подготовка педагогов, защита данных и равный доступ детей к современным возможнос­тям рассматриваются как единая система.

Это особенно важно для Казахстана, где школьная сеть остается одной из самых масштабных социальных инфраструктур. На начало 2024⁄25 учебного года в стране было около 8 тыс. школ, более 3,9 млн учащихся и 406 тыс. учителей. То есть внедрение ИИ затрагивает не узкий экспериментальный участок, а всю школьную систему, с которой напрямую связана почти каждая казахстанская семья.

Главный смысл указа в том, что искусственный интеллект вводится не как модная технология, а как инструмент решения конкретных образовательных задач. Казах­станская школа последовательно обновляется: развивается инфраструктура, усиливается подготовка педагогов, расширяется доступ к современным учебным материалам, совершенствуются подходы к оценке знаний. ИИ становится следующим этапом модернизации, который позволяет сделать обучение более точным, гибким и ориентированным на потребности ученика.

Международные измерения качества образования показывают, насколько важна такая повестка. По данным PISA 2022, казах­станские школьники показали результаты ниже среднего уровня стран ОЭСР по математике, чтению и естественным наукам. Минимального уровня функцио­нальной грамотности в математике достигли 50% учащихся в Казахстане против 69% в среднем по ОЭСР, в чтении – 36% против 74%, в естественных науках – 55% против 76%. Эти цифры показывают, что школе необходимы новые инструменты для более точной работы с учебными результатами и индивидуальными образовательными потребностями детей.

Именно здесь ИИ дает практический эффект. Он способен выявлять пробелы в знаниях, предлагать индивидуальные задания, отслеживать динамику, помогать учителю видеть не только итоговую оценку, но и путь ребенка к результату. Если ученик системно ошибается в определенном типе задач, цифровая система быстрее показывает причину. Если ребенок опережает программу, она помогает предложить более сложный материал. Это и есть реальное содержание персонализированного обучения.

При этом указ Президента принципиально фиксирует важный баланс: ИИ должен быть дополнительным эффективным инструментом, а не заменой учителя. Это зрелый и ответственный подход. Даже самые продвинутые цифровые решения не заменяют педагогическую интуицию, воспитательную функцию, живое объяснение и человеческий контакт. Более того, данные PISA показывают, что в Казахстане есть сильная основа для такой модели: 77% учащихся сообщили, что учитель математики проявляет интерес к обучению каждого ученика, а 82% отметили, что педагог оказывает дополнительную помощь при необходимости. Это выше средних показателей ОЭСР.

Значит задача государства не в том, чтобы заменить сильные стороны казахстанской педагогической школы технологией, а в том, чтобы усилить учителя. ИИ может снять часть рутинной нагрузки, помочь с анализом результатов, подбором материалов и подготовкой дифференцированных заданий. Но решение о том, как работать с ребенком, как объяснить тему и как поддержать мотивацию, остается за педагогом.

Отдельный акцент указа на сельских школах делает документ социально значимым. Разница в образовательных возможностях между городом и селом во многом связана с инфраструктурой, доступом к современным ресурсам и техническими условиями. Национальный доклад о состоянии системы образования показывает, что интернет-подключение школ заметно выросло: если в 2022 году доступ к Интернету имели 2 306 школ, или 30%, то в 2024-м уже 7 120 школ, или 89,9%. Это серь­езный рывок, который создает основу для дальнейшего внедрения цифровых и ИИ-решений в образовательный процесс.

Поэтому поручение обеспечить школы пилотного проекта техническим оснащением и стабильным высокоскоростным Интернетом до 1 августа 2026 года является важной частью реформы. Речь идет не просто о техническом обновлении, а о создании условий, при которых современные образовательные инструменты становятся доступными как для крупных городов, так и регионов. В этом проявляется социальная направленность государственной политики: цифровая модернизация должна работать на выравнивание возможностей.

Важно, что эта повестка развивается на фоне уже начатой модернизации школьной инфраструктуры. В 2025 году планировалось модернизировать 1 000 сельских школ с охватом более 69 тыс. учащихся, а программа капитального ремонта должна была охватить 245 школ, из них 145 в сельской местности. В 2026 году также заявлено оснащение 1 000 современных предметных кабинетов по химии, физике, биологии, робототехнике и STEM. До 2029 года планируется обновить 1 300 школ, включая 900 сельских. На этом фоне указ об ИИ выглядит как следующий логичный этап: государство не только обновляет здания и оборудование, но и переходит к обновлению содержания образования.

Еще один важный блок связан со стандартами применения ИИ. До 1 сентября 2026 года должны быть утверждены стандарты использования искусственного интеллекта в среднем образовании, включая генерацию образовательного контента, оценку результатов обучения и гарантии академической честности. Это необходимо для того, чтобы новые технологии применялись в единой и понятной системе координат. Школы, учителя, ученики и родители должны понимать, где ИИ помогает обучению, как он используется при оценке знаний и какие правила обеспечивают самостоятельность учебной работы.

Не менее значим вопрос персональных данных. Школа работает с большим объемом информации о детях: успеваемостью, образовательными траекториями, индивидуальными трудностями и достижениями. Если эти данные используются в цифровой образовательной среде, государство должно обеспечить их надежную защиту. Поэтому отдельное поручение усилить защиту персональных данных учащихся показывает, что Казахстан закладывает не только технологическую, но и правовую архитектуру реформы.

Сильная сторона указа в том, что он соединяет три уровня. Первый – стратегический: развитие человеческого капитала как условие устойчивого будущего страны. Второй – институциональный: Правительство и акиматы получают конкретные сроки и зоны ответственности. Третий – школьный: ИИ должен помогать конкретному ученику и конкретному учителю.

Именно такая связка делает политику Казахстана в сфере образования более зрелой. Речь идет не о цифровизации ради отчетности, а о переходе к управляемой, безопасной и содержательной трансформации школы. Указ Президента Касым-Жомарта Токаева формирует основу для новой модели среднего образования, где технологии работают на качество знаний, поддержку педагога и равные возможности для детей в городе и селе.