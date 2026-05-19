Димаш Кудайберген прибыл в Бангладеш с гуманитарной миссией

В рамках гуманитарной миссии запланирован ряд встреч и поездок

Фото: Hossain Ahammod Masum/IOM Bangladesh 2026

17 мая Глобальный посол доброй воли ООН по миграции Димаш Кудайберген прибыл в Кокс-Базар с гуманитарной миссией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

В районе Кокс-Базара проживает большое число вынужденно перемещенных людей, нуждающихся в постоянной гуманитарной поддержке.

Международные организации и местные партнеры продолжают оказывать помощь в сфере проживания, здравоохранения, образования и социальной поддержки.

Регион также сталкивается с дополнительными вызовами, связанными с климатическими и природными рисками, включая сезонные наводнения и циклоны, что осложняет гуманитарную работу и условия жизни местных общин.

В рамках гуманитарной миссии запланирован ряд встреч и поездок, направленных на ознакомление с гуманитарными инициативами МОМ в Кокс-Базаре и привлечение внимания международного сообщества к вопросам гуманитарной поддержки и устойчивого развития региона.