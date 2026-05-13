«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона

Prime Video официально объявил дату премьеры третьего сезона эпического сериала «Властелин колец: Кольца Власти» - 11 ноября 2026 года. Новость была подтверждена на презентации стриминга в рамках ежегодного мероприятия Amazon Upfront, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

«Властелин колец: Кольца Власти» остается одним из самых успешных для стриминга - первый сезон фэнтези до сих пор удерживает рекорд самой масштабной премьеры сериала в истории Prime Video, а второй вошел в пятерку самых популярных многосезонных шоу.

«С самого начала этот сериал воплощал масштаб, амбиции и кинематографическое повествование, которые определяют крупнейшие глобальные проекты Prime Video. Невероятный отклик миллионов фанатов по всему миру ясно дает понять, что путешествие по Средиземью продолжает находить отклик у зрителей, и эта динамика только усилилась перед третьим сезоном», - говорится в заявлении Amazon MGM Studios.

«Властелин колец: Кольца Власти» рассказывает героические легенды Второй эпохи Средиземья - за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец» Дж.Р.Р. Толкина, когда ковались Великие кольца, королевства возносились и превращались в прах, неожиданные герои проходили испытания, надежда висела на волоске, а величайший злодей грозил покрыть весь мир тьмой.

События третьего сезона разворачиваются спустя несколько лет после финала второго. На этот раз действие происходит в разгар Войны эльфов и Саурона. Темный Властелин стремится выковать Единое Кольцо, которое даст ему решающее преимущество - позволит подчинить своей воле все народы и, наконец, править всем Средиземьем.