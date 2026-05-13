«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона

Кино
358
Айман Аманжолова
корреспондент

Саурон готов выковать Единое Кольцо Власти

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Prime Video официально объявил дату премьеры третьего сезона эпического сериала «Властелин колец: Кольца Власти» - 11 ноября 2026 года. Новость была подтверждена на презентации стриминга в рамках ежегодного мероприятия Amazon Upfront, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

«Властелин колец: Кольца Власти» остается одним из самых успешных для стриминга - первый сезон фэнтези до сих пор удерживает рекорд самой масштабной премьеры сериала в истории Prime Video, а второй вошел в пятерку самых популярных многосезонных шоу.

«С самого начала этот сериал воплощал масштаб, амбиции и кинематографическое повествование, которые определяют крупнейшие глобальные проекты Prime Video. Невероятный отклик миллионов фанатов по всему миру ясно дает понять, что путешествие по Средиземью продолжает находить отклик у зрителей, и эта динамика только усилилась перед третьим сезоном», - говорится в заявлении Amazon MGM Studios.

«Властелин колец: Кольца Власти» рассказывает героические легенды Второй эпохи Средиземья - за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец» Дж.Р.Р. Толкина, когда ковались Великие кольца, королевства возносились и превращались в прах, неожиданные герои проходили испытания, надежда висела на волоске, а величайший злодей грозил покрыть весь мир тьмой.

События третьего сезона разворачиваются спустя несколько лет после финала второго. На этот раз действие происходит в разгар Войны эльфов и Саурона. Темный Властелин стремится выковать Единое Кольцо, которое даст ему решающее преимущество - позволит подчинить своей воле все народы и, наконец, править всем Средиземьем.

#фильм #премьера #Властелин колец #сага

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Новая архитектура государства
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Незаконное строительство многоквартирных ЖК выявили в Астане
Казахстан оказался самым экономным потребителем воды в Центральной Азии
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

Объявлен кастинг на роль нового Джеймса Бонда
Вин Дизель анонсировал создание сериала «Форсаж»
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В Астане состоялась презентация отечественного мультсериала

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]