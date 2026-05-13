Готовность силовых структур перед саммитом ОТГ проверили в Туркестане

В преддверии неформального саммита Организации тюркских государств, который пройдет в Туркестане, состоялся масштабный гарнизонный развод, направленный на обеспечение общественной безопасности и правопорядка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Для проверки готовности в область специально прибыло руководство полиции во главе с председателем комитета административной полиции МВД РК Муратом Кабденовым.

В построении приняли участие личный состав полиции, представители правоохранительных и силовых структур, а также служебные автомобили, задействованные в сопровождении официальных делегаций.

Гарнизонный развод провел начальник департамента полиции Арыстангани Заппаров, который проверил готовность сил и средств, мобилизованных для обеспечения безопасности международного мероприятия на высоком уровне.

В ходе строевого смотра особое внимание уделялось внешнему виду сотрудников, служебной дисциплине, наличию специальных средств, а также техническому состоянию служебного транспорта.

«Для того, чтобы международный саммит прошел безопасно и спокойно, каждый должен безупречно выполнять возложенные на него задачи. В этой службе особенно важны ответственность, дисциплина и закон», — отметил начальник ДП Арыстангани Заппаров.

В настоящее время в Туркестане усилены меры безопасности. В местах проведения мероприятий и на центральных улицах увеличено количество пеших и автопатрулей, а также организовано круглосуточное наблюдение с помощью систем видеонаблюдения и ЦОУ.