Куда пойти на День столицы в Нур-Султане – список мероприятий

В этом году столица отмечает свое 24-летие. В честь дня рождения главного города страны учреждения культуры, спорта, творческие коллективы города подготовили насыщенную, яркую праздничную программу. Жителей и гостей ждут концерты, выставки, фестивали, премьеры и многое другое, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

К 24-летию столицы в городе состоится торжественное открытие ряда социальных объектов, скверов, общественных пространств, более 80 дворовых территорий.

Кроме того, в честь этой даты подведомственные организации столицы организуют концерты, спортивные турниры, выставки и так далее.

Так, 28 июня в 19:00 на сцене Государственной академической филармонии с концертом «Өмір дастан», посвященным 70-летию Ермурата Усенова, выступит этно-ансамбль «Қорқыт».

В этот же день в столице стартует Международный турнир по боксу среди мужчин и женщин «Елорда кубогы». Проводиться он будет во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова до 5 июля.

30 июня в театре «Жастар» можно будет посетить выставку художника Гульназым Умирзак, а также модный показ дизайнера Алтынбека Ермухана.

С 1 по 6 июля в этно-мемориальном комплексе «Атамекен» будет работать арт-выставка «Пейзажи столицы». Дирекция объединенных музеев в честь праздника организует сразу несколько экспозиций: с 1 по 8 июля – выставку «Ел тірегі – Елорда», с 1 по 5 июля – фотовыставку «Киелі менің Елордам». Днем 5 июля здесь пройдет мероприятие «Әлем картасындағы жаңа елорда».

1 июля в 20:00 в амфитеатре на набережной реки Есиль состоится концерт, посвященный творчеству Батырхана Шукенова «Твои шаги».

3 июля в 20:30 на площади ЭКСПО отметят Национальный день домбры. В этот же день в 18:00 столичная филармония приглашает на праздничный концерт ко Дню столицы. С утра в ледовом дворце «Барыс Арена» будет проходить республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан барысы».

4 июля в 18:00 на сцене Амфитеатра с праздничным концертом «Астана кеші көңілді» выступят артисты отечественной эстрады и творческие коллективы.

С 4 по 6 июля в Центральном парке проведут фестиваль городской культуры «Mereke Street».

5 июля в 19:00 в концертном зале филармонии организуют вечер юмора «Әзіл әлемі». 5 июля в 19:00 театр оперы и балета «Астана опера» представит балеты серебряного века «Шопениана» и «Шехрезада».

5 и 6 июля на спортивном пространстве «Колизей» у монумента «Отан Ана» будет организован турнир по стритболу «Nur Sultan Cup».

С 5 по 9 июля театр «Астана балет» приглашает посетить премьеру балета «Орфей и Эвридика».

В День столицы, 6 июля, в 11:00 в триатлон-парке начнется спортивное состязание «Elorda Tolqyny». В это же время на ипподроме «Казанат» наездники будут соревноваться по видам байги за Кубок столицы. В 21:00 на сцене амфитеатра выступит Улыкпан Жолдасов с программой «Ақ қанат – ақ құсым». С 18:00 до 22:00 на парковке стадиона «Астана арена» пройдет традиционный оpen air «Халықпен бірге». Вечером того же дня в ЦКЗ «Казахстан» будет организован концерт «Далам менің», посвященный творчеству ансамбля «Дос-Мукасан».

8 июля в 12:00 в амфитеатре состоится концертное представление «Люблю тебя, моя столица». С 10:00 до 22:00 около «Барыс арены» пройдет 12-часовой оpen air «You Fest». С 17:00 до 22:00 в Государственной академической филармонии пройдет республиканский айтыс акынов.