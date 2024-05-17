Куда тратит деньги из Нацфонда казахстанская молодежь

Экономика, Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В ЕНПФ рассказали, как молодые казахстанцы используют целевые накопления в первые 3 месяца реализации программы «Национальный фонд – детям», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Так, по состоянию на 1 мая 2024 года, в рамках программы «Нацфонд - детям» АО «ЕНПФ» переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей 5 845 заявлений на общую сумму 585 641,64 долл. США.

Из них для улучшения жилищных условий исполнено 2 634 заявления на сумму 263 664,90 долл. США, для оплаты образования – 3 211 заявлений на сумму 321 976,74 долл. США, отметили в ЕНПФ.

#дети #Нацфонд #ЕНПФ #накопления

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