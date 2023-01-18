Куда звонить по легализации иностранных авто – колл-центры по регионам

Транспорт
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Номера колл-центров по легализации автомобилей с иностранными номерными знаками по всем регионам Казахстана опубликовало Министерство внутренних дел РК, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, в Казахстане с 23 января начинается легализация иностранных автомобилей. 

Правительство 11 января этого года утвердило правила, которыми установлены конкретные критерии, в каких случаях автомобили подлежат легализации с уплатой ставки сбора в 200 тысяч тенге и освобождением от утильсбора. Так, транспорт должен быть ввезен в страну до 1 сентября 2022 года, не находиться в розыске, снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве, пройти в случае необходимости таможенную очистку.

Правила будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонн), в том числе с правосторонним расположением органов управления. 

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