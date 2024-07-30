Кудайберген Арымбек назначен вице-министром энергетики РК

Кадровые назначения , Энергетика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

С 2021 года он возглавлял департамент Минэнерго

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Арымбек Кудайберген Берикулы назначен на должность вице-министра энергетики. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

Он родился в 1987 году в Мангистауской области. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Трудовую деятельность начал в 2011 г. главным специалистом Управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области.

В 2012-2014 гг. – эксперт, главный эксперт управления Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК.

В 2014-2021 гг. работал главным экспертом, руководителем Управления, заместителем директора департамента Министерства энергетики РК.

С 2021 г. по настоящее время – директор департамента Министерства энергетики РК.

#назначение #вице-министр #энергетика #Кудайберген Арымбек

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