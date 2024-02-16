Культурный досуг: куда сходить на выходные в Астане

Общество, Культура
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Дана Аменова
Корреспондент

Предстоящие выходные порадуют жителей и гостей столицы интересными развлекательными мероприятиями, сообщает Kazpravda.kz 

Фото предоставлено организаторами

 Melodic show в «Астана Балет»

17 февраля в 18:00 ч. на сцене театра «Астана Балет» будет представлена уникальная шоу- программа Melodic show в исполнении талантливых артистов театра. В этом концерте прозвучат яркие и узнаваемые инструментальные произведения,
джазовые и современные хиты в оригинальной аранжировке, которые подарят зрителям - возможность открыть неизведанные грани любимой музыки. Стоит отметить, что Melodic show обещает не только запоминающиеся впечатления от музыкального исполнения, но и визуальное наслаждение, поскольку номера будут сопровождать хореографические вариации. Важной
частью этого шоу является его сценическое оформление, которое призвано усилить эмоциональное воздействие на зрителей и создать незабываемую атмосферу.

Пианистка из Узбекистана выступит в столице

Заслуженная артистка Узбекистана Мадина Файзиева выступит в театре «Астана Опера» с концертами, посвященными            150-летнему юбилею композитора-классика Сергея Рахманинова. На сцене камерного зала им. К. Байсеитовой                               17 февраля  в 17:00 ч. гостья из Узбекистана даст сольный концерт фортепианной музыки, а 20 февраля выступит вместе с известными казахстанскими оперными певцами на вечере вокальной музыки «Свидание с романсом».

Мадина Файзиева – одна из ярких пианисток своей страны, помимо активной концертной деятельности на ведущих мировых сценах, является заведующей кафедрой специального фортепиано Государственной консерватории Узбекистана. Творчество артистки отмечено победами на международных конкурсах в Италии и Германии, премией «Тасанно» за воспитание пианистов, медалью «Отличник народного образования» и премией «Музыкант года». Для Мадины Файзиевой это выступление на столичной сцене будет первым.

Любви все возрасты покорны

Артисты Государственного академического казахского музыкально-драматическом театра имени К. Куанышбаева                            17 февраля в 18.00 ч. приглашают зрителей на показ спектакля в жанре трагикомедии «Сен маған керексің»(«Ты мне нужна»).

Лирическая постановка молодого режиссера режиссера Уланмырзы Карыпбаева, основанная по мотивам произведения американского писателя Айвона Менчелла «Девичник над вечным покоем», — это мелодраматические истории из жизни  женщин, живущих воспоминаниями. Три давние подруги — Ида, Люсиль и Дорис, смирившись с потерей мужей, часто проводят совместный досуг, скрашивая тихие и размеренные будни прогулками и болтовней между традиционными чаепитиями.

Звучание вечности

Выдающиеся произведения двух великих композиторов – Stabat Mater Верди и Messa di Gloria Пуччини  артисты исполнят          18 февраля  в 17.00ч. на сцене Большого зала «Астана Опера». Шедевры мировой классики представят солисты театра, артисты хора и музыканты симфонического оркестра под руководством главного хормейстера «Астана Опера», заслуженного деятеля Казахстана Ержана Даутова.

В концерте также примут участие тенор Мерей Кадырханов, баритон Аян Толеген и студенческая хоровая капелла Казахского национального университета искусств во главе с художественным руководителем Батыржаном Смаковым и хормейстером Мариной Бухваловой. Нет сомнений, что артисты подарят зрителям истинное музыкальное наслаждение.

Stabat Mater – произведение, завершившее творческий путь Джузеппе Верди, традиционно поражает слушателей своей глубокой духовной силой и эмоциональными переживаниями автора, заставляя погружаться в атмосферу света и надежды. В нем сочетаются драматизм и духовная глубина, выраженные в гармонии и виртуозности музыкальных форм. Многие
черты стиля Stabat Mater роднят его с оперным стилем Верди, а хоровое исполнение придает сочинению особую величественность.

National Geographic: Величайшие фотографии дикой природы

В Нацмузее проходит фотовыставка «National Geographic: Величайшие фотографии дикой природы» при поддержке Минкультуры.

Выставка, курируемая известным редактором фотографий природы Кэти Моран, представляет собой уникальный взгляд на дикую природу через объективы таких известных фотографов, как Майкл «Ник» Николс, Стив Винтер, Пол Никлен, Беверли Жубер, Дэвид Дубил и другие. Они демонстрируют эволюцию искусства фотографии, от фотопленки и дистанционной съемки до подводных технологий.

Эти удивительные снимки, отражающие 115-летнюю историю National Geographic, не только поражают воображение, но и позволяют зрителям увидеть, как изменения в технологиях фотографии открывают новые грани в исследовании дикой природы.

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