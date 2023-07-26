Кумис Сеитова назначена председателем Комитета культуры МКС РК

С июня 2021 года она занимала должность заместителя председателя этого же комитета.

Фото пресс-службы Правительства РК

Приказом министра Сеитова Кумис Карсакбаевна назначена председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Кумис Сеитова родилась в 1970 году в Карагандинской области. Окончила Жезказганский педагогический институт, Академию «Болашак», университет имени Д.А. Конаева.

Трудовую деятельность начала в 1987 году младшей медсестрой Линейной больницы ст. Дарья, пос. Дарья.

В 1993-1995 годы — второй секретарь Джезказганского обкома союза молодежи.

В 1995-2004 годы работала младшим, старшим научным сотрудником отдела истории, экскурсоводом, заместителем директора, первым заместителем директора Жезказганского областного историко-краеведческого музея.

В 2004-2005 годы — ведущий специалист отдела методического, учебно-методического центра, заведующий отделом организационно-кадровой работы ЗАО «Институт повышения квалификации сотрудников органов юстиции, государственных и иных организаций РК».

С 2005 по 2017 годы занимала руководящие должности в структуре Министерства культуры и спорта РК.

В 2017-2019 годы — директор Департамента юридической службы Министерства культуры и спорта РК.

2019-2021 гг. — директор Департамента культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК.

С июня 2021 года она занимала должность заместителя председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.