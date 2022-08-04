Купались в запрещенном месте и погибли трое мужчин в Мангистау

Трое мужчин погибли, купаясь в необорудованном месте в Каспийском море, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

3 августа в 16:38 часов на пульт 112 поступило сообщение о том, что в Тупкараганском районе на побережье Каспийского моря, в районе насосной станции нефтяной компании «Дунга», утонули три человека. Они отдыхали на диком пляже.

Местные жители вытащили из воды гражданина Т. 1991 года рождения, который по пути в больницу скончался в машине скорой помощи.

Тела еще двоих мужчин 1987 и 1991 годов рождения обнаружили и извлекли спасатели.