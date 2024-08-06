Куралбек Ордабаев: «Меня «били», роняли. Но я поднимался, чтобы побеждать!»

Один из лучших вратарей Казахстана ХХ века – Куралбек Досжанович Ордабаев. С его именем связаны славные страницы отечественного футбола. Двенадцать лет (1971–1983) он играл в составе лучшей команды республики – «Кайрате». Был в Союзе на хорошем счету. Его называли мастером по отражению пенальти. Болельщик со стажем помнит, что в 1973 году Федерацией футбола СССР в регламент соревнований внесли параграф, согласно которому в случае ничейных матчей пробивались пенальти. Тогда Ордабаев принес родному клубу немало драгоценных очков.

А каков был Куралбек в игре? Им восхищались не только поклонники футбола. Он намертво брал мячи в «девятках», уверенно хозяйничал в воздухе и также уверенно действовал на выходах. Мы вместе это вспомнили недавно, когда на базе сборных команд Казахстана в Талгаре проводился матч памяти Сеильды Икрамовича Байшакова.

Начало пути

Детство будущего кипера прошло в Южно-Казахстанской области. Как и все мальчишки, гонял на пустыре мяч. Однажды не пришел на игру основной вратарь уличной команды. Его место занял Куралбек. К удивлению многих, отстоял в «раме» уверенно. Вытащил несколько опасных ударов. Через несколько таких игр он понял, что его место в воротах: и рост позволял, и реакция была. А остальное – дело наживное.

Неожиданно, даже для него самого, Ордабаева в 1968 году пригласили в шымкентский «Металлург», который выступал в классе «Б» союзного первенства. Здесь борьбу вели команды из Средней Азии и Кавказа. Сразу попасть в основной состав было проблематично. Но в 1970-м он весь сезон практически без замен отыграл чемпионат.

– Обо мне начали писать газеты, – рассказывает Куралбек Досжанович. – И в разгар того сезона получил первое предложение – перейти в команду Высшей лиги. «Свататься» ко мне приехали агенты ташкентского «Пахтакора».

Предложение было заманчивым. Я был на перепутье. Не знаю, как бы сложилась моя спортивная карьера, если бы не отец. Он и слушать не хотел о моем переходе в узбекскую команду. «В «Кайрат» бы отпустил», – сказал он тогда.

Так я и остался в «Металлурге». И, как оказалось, не зря. По окончании сезона ко мне в очередной раз пожаловали гости, уже кайратовцы – начальник команды Сайляубек Есимбеков и тренер Владимир Болотов. Отец, выслушав их, сказал: «Пока ему рановато. Пусть поиграет дома. А там видно будет». Но через некоторое время к нам приехал сам Каркен Ахметов, возглавлявший спорткомитет Казахской ССР. На этот раз отец уже смягчился. Но поставил условие: «Вот женится, отпущу. А то в городе испортится»…

У меня к этому времени была девушка. Мы с ней как раз думали о свадьбе. Подали заявление в ЗАГС. Через 22 дня – столько времени мы были на сборах – главный тренер Виктор Корольков отпустил меня на два дня в Шымкент. Там мы с Дарихой и отпраздновали свое бракосочетание. Отец после этого сказал: «Теперь я спокоен. Можешь ехать в свой «Кайрат».

В январе 1971 года алматинская команда отправилась в Грузию на сборы. Куралбек Ордабаев прибыл туда с опозданием. На первой же тренировке почувствовал хорошую атмосферу в коллективе. Тренеры должны были выбирать из пяти претендентов. Главными вратарями оставались Вячеслав Бубенец (он в тот год заканчивал спортивную карьеру) и Виктор Шведков. С амбициями были и другие стражи ворот – Валерий Степанов и Евгений Кожемяко.

Чимкентский паренек очень хотел остаться в клубе. Ему часто приходилось слышать в кулуарах, что он «сыроват», и Куралбек нисколько не обижался. После тренировок он просил кого-нибудь остаться на дополнительные занятия, и чаще всего роль полевого игрока выполнял Сеильда Байшаков, который тоже был новичком. Ребята практически были одного возраста, да и в гостинице их разместили в одном номере.

– А как складывались отношения со «старичками»? – спросил я.

– Мне часто задают этот вопрос. И я с удовольствием отвечаю на него. В «Кайрате» тех лет была прекрасная аура. Никто ни на кого не кричал, тем более на молодых. Опытные ребята по ходу сборов подсказывали, как лучше действовать в той или иной ситуации. Если новички просили совета, охотно откликались. Это были легендарные личности: Сергей Рожков, Валентин Дышленко, Борис Ищенко, Владимир Асылбаев, Александр Жуйков, Олег Долматов и другие.

Интересно было там, в Леселидзе, наблюдать за работой вратарей других команд. В «Динамо» (Тбилиси) тогда выступал Урушадзе, за «Динамо» (Киев) – Рудаков. Они были лучшими в Союзе, и я охотно посещал их тренировки. Хотелось достичь их уровня. Самой большой радостью было то, что после сборов мне сказали: «Ты остаешься в команде».

Летом играл уже в «основе»

В те времена при каждой команде были дублирующие составы. И попасть в «обойму» резервистов считалось за счастье. А вот Куралбеку Ордабаеву сразу доверили место в «дубле».

– Наш тренер Виктор Корольков, – продолжает наш герой, – на собрании сказал: «В «основе» будут выступать Шведков и Степанов. В «дубле» – Ордабаев». Обидно, конечно, было. Но я понимал: место в «основе» надо заслужить. И старался показать себя на тренировках и играх. Спасибо ребятам, что поддерживали меня. Однажды капитан Сергей Рожков сказал: «Придет еще твое время. Доказывай в «дубле», что ты созрел для больших побед».

И он доказывал. Болельщик и журналисты стали отмечать, что в «Кайрате» появился вратарь с хорошей реакцией.

– И вот 18 июля 1971 года я попал в список запасных вратарей, – вспоминает Куралбек Досжанович. – «Кайрат» как раз принимал минское «Динамо». Старт получился обескураживающим. После первых сорока пяти минут мы проигрывали – 2:3. В перерыве состоялся серьезный разговор. Второй тренер Владимир Болотов предложил вместо Шведкова выпустить меня. Ребята одобрили, а Рожков, похлопав по плечу, сказал: «Курал, не волнуйся. Когда-то надо начинать. Твой час пробил».

Когда выходил на поле, глянул на трибуны. Народу – тьма, примерно 30 000 человек. Болельщики что-то кричали, хлопали в ладоши. Даже не слышал, как на стадионе объявили мою фамилию. Мои мысли были об одном: не подвести коллектив и любителей футбола. Хотя ноги от волнения тряслись.

Понимая состояние своего нового вратаря, футболисты «Кайрата» пару раз дали возможность почувствовать мяч, отдав пас Ордабаеву. И тогда он пришел в себя, даже дважды сыграл удачно на выходах. Один раз парировал удар на угловой. Спустя годы трудно вспомнить, что происходило на поле. Но известно, что алматинская команда поймала кураж и смогла уйти от поражения. И одним из героев того матча стал их вратарь. Игра завершилась вничью – 3:3. На разборе полетов его не только похвалили, но и предупредили: не зазнавайся.

– Первый успех окрыляет, – рассказывает Ордабаев. – И я почувствовал уверенность, ведь первый свой выездной матч провел против принципиального соперника – ташкентского «Пахтакора». Каждая встреча с соседями была упорной. Там мы выстояли – 1:1. Такой результат на поле соперника был почетным. С тех пор тренеры стали мне доверять. И в «основе» я проводил больше матчей, нежели в «дубле».

Кстати, Куралбек Ордабаев сыграл за «Кайрат» более 200 матчей. 52 из них отстоял на «ноль».

Приятно вспомнить победы

Есть в спортивной биографии спортсмена и незабываемые виктории. Для новичка главной команды республики таким событием стал успех его родного коллектива в Кубке железнодорожников. Есть запись Казахского телевидения, где Куралбек (на переднем плане) бежит с Кубком по беговой дорожке Центрального стадиона.

Именно 1971 год стал для легендарной команды триумфальным. «Кайрат», представляющий Советский Союз, выиграл международный Кубок железнодорожников. В финале был повержен бухарестский «Рапид» – 1:0. И в воротах в том памятном матче стоял Куралбек Ордабаев.

– В этом турнире мы провели несколько игр, – вспоминает ветеран. – В стартовых матчах стоял мой напарник Виктор Шведков. И он блестяще провел все игры. «Кайрат» выиграл дважды у «Локомотива» (Чехословакия) – 4:1 и 1:0. Затем в родных стенах проиграл (1:3) болгарской «Славии». А вот на ответный матч с этой командой вышел я. У Шведкова была травма. С Виктором, надо сказать, у меня сложились дружеские отношения. И я благодарен судьбе, что мне пришлось начинать дублером у опытного кипера. И его вклад в историю футбола Казахстана считаю очень большим. Жаль, что в 2007 году его не стало...

– Матч в Болгарии получился тяжелым, – продолжает Куралбек Ордабаев. – Удалось выиграть поединок с разницей в три мяча. И мы по сумме двух игр прошли дальше. Настрой, отмечу, был запредельный. Во втором тайме мы просто прижали хозяев к их воротам. И это дало положительный результат. Первый мяч забил Евгений Пиуновский. Потом отличился Юрий Севидов. А третий, решающий, мяч за пять минут до финального свистка провел Владислав Маркин.

Следующим соперником стал румынский «Рапид». Этот коллектив в то время был хорошо известен в Европе, славился своей неуступчивостью и хорошей игрой. Поэтому нашу ничью (1:1) в Бухаресте записали в разряд сенсационных. А дома мы приложили все усилия для победы. И она пришла. Сергей Рожков, забивший гол в первой игре с «Рапидом», вновь заставил вратаря гостей вынимать мяч из сетки своих ворот – 1:0.

До сих пор на телеканалах показывают фрагменты матча и получение капитаном кубка. Мы с ним сделали круг почета. Такое никогда не забывается. Весь стадион, казалось, превратился во взорвавшийся вулкан. Болельщики в этот холодный ноябрьский вечер жгли самодельные факелы, скандировали: «Молодцы, молодцы!» И, знаете, мурашки по коже бегали от волнения, – вспоминает ветеран.

– Как поощрило вас тогда руководство?

– Премии, конечно, выписали. Но самым большим событием для нас стало присвое­ние звания «Мастер спорта СССР». Тогда получить его было очень трудно. Кстати, в том памятном для меня году «Кайрат» в чемпионате СССР занял высокое 8-е место и дошел до четвертьфинала Кубка страны. В матче за почетный трофей мы уступили московскому «Спартаку» (0:1) в дополнительное время.

У ворот поставлен часовым

Болельщики со стажем помнят, как в сезоне 1973 года Федерация футбола СССР приняла новое решение: в случае ничейных встреч пробивать пенальти. И очко начислялось той команде, которая лучше пробивала одиннадцатиметровые удары. И лучшим вратарем по отражению пенальти в те годы, бесспорно, был кипер кайратовцев.

– Горжусь тем, что завоевал звание лучшего, – говорит он. – Я отразил тогда два пенальти с игры. Случилось это в Москве и Донецке. Все помнят, наверное, динамовца из России Еврюжихина и Дудинского из украинского «Шахтера». Вот они и били мне с игры. Я взял. А когда начали пробивать одиннадцатиметровые после ничейных результатов, после первой серии понял, что смогу достойно противостоять и другим «штатным» пенальтистам. В итоге 13 раз я отражал мячи в послематчевых одиннадцатиметровых ударах. Именно столько очков принес в зачет команде. Это ровно столько, сколько мы взяли во втором круге. Среди соперников даже ходила молва: если в основное время не выиграть у «Кайрата», то, считай, очко потеряно.

– Пенальти – это 99% успеха бьющей стороны. Но Вам удавалось частенько выходить победителем в дуэли со «снайпером». Что позволяло отражать удары – реакция или фарт?

– Фартом это назвать трудно, хотя везение я не исключаю. Но в большинстве случаем выручало мастерство, которое шлифовалось на тренировках. Выходя на поле, я настраивал себя на отражение как минимум двух ударов из пяти. Не всегда, правда, получалось.

Я изучал манеру бьющего. Смотрел, как он устанавливает мяч, как разбегается. В момент удара важно было уловить движение. Обычно пенальтист движением корпуса показывает, в какой угол будет бить. Но самое главное – надо было уловить его взгляд. Любой футболист, выходя на «точку», старается посмотреть туда, куда будет послан мяч. Были в моем арсенале и другие хитрости. Например, чтобы вывести из психологического равновесия пенальтиста, я начинал ходить вдоль вратарской линии. Секунд 20–30. Он начинал нервничать, пауза, спровоцированная мною, негативно влияла на него. Порой удары ходили даже мимо створа ворот.

Путевка в жизнь

«Кайрат» тех лет никак не представить без Куралбека Ордабаева. Ветеран всегда говорит, что этот футбольный клуб слыл в то время сплоченным и дружным. Многие там получили путевку в жизнь. И вне футбольного поля все ребята были единомышленниками. А про дедовщину он сказал так:

– Это байки. Старички, наоборот, опекали молодежь, воспитывали, учили мыс­лить на поле. Я рад, что состоялся тут как личность. Благодарен тренерам Королькову, Фальяну, Боброву, Беце, Волчку, Остроушко, Сегизбаеву и другим. Все они были для нас авторитетами. Главным для каждого футболиста было добросовестно делать свое дело. Никто не обижался, когда его не ставили в состав. Значит где-то не доработал. В такие моменты изо всех сил старались играть еще лучше.

Не секрет, что в спорте бывают и травмы. Но самую тяжелую известный спорт­смен получил не во время игры.

– Я ее получил после окончания спортивной карьеры, когда не по своей воле покинул пост руководителя Ассоциации футбола Республики Казахстан. Тогда понял: когда ты у «руля» – у тебя много друзей. Когда покидаешь свой пост, остаешься только с близкими, родственниками и преданными друзьями, которых единицы. Мне тогда было очень больно. Я за годы спортивной карьеры получал десятки травм. Но их переносил легко, потому что чувствовал поддержку не только врачей, но и болельщиков. А душевная травма 2001 года оказалась очень болезненной. Но, как видите, я выстоял. Выстоял, чтобы идти дальше и побеждать.