Курс доллара снова обновляет исторический рекорд

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Курс доллара снова обновляет исторический рекорд, юань на максимуме с весны 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DATA HUB

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Официальный курс американской валюты, установленный Нацбанком на 15 января, составил 530,24 тенге.

«Таких высоких уровней ранее еще не бывало, причем надо сказать, что и нынешнее значение на 14 января тоже было историческим рекордом. Продержался он, как видите, недолго. По сравнению с сегодняшним днем официальный курс доллара прибавляет 0,3%, по сравнению с началом года набежал уже 1%», –считают аналитики.

Еще один рекорд – не исторический, но долгосрочный – ставит китайский юань с курсом 72,33 тенге, +0,3% к 14 января. Больше последний раз было в начале апреля 2022 года. 

Сообщается, что курс евро – 543,97 тенге. Тут никакого рекорда нет, в последние недели были показатели и выше, но по сравнению с сегодняшним днем, скачок заметный, +0,9%. 

Курс рубля на завтра – 5,16 тенге. Вокруг этой отметки значение колеблется уже пару дней, ниже психологической отметки в 5 тенге рубль падал в последний месяц только на время новогодних праздников в РФ. 

«Нынешнее ослабление тенге к доллару произошло на фоне довольно заметного объема биржевых торгов. Некоторые эксперты предполагают, что такой всплеск может означать валютные интервенции Нацбанка, но точно мы с вами узнаем это только по итогам месяца (ну либо если регулятор решит объявить об этом отдельно). Если гипотеза об интервенциях справедлива, значит, тенге мог бы ослабнуть и больше нынешнего», –  предположили эксперты. 

Эксперты, опрошенные Ассоциацией финансистов Казахстана в январе, полагают, что через месяц нас ждет отметка 527,3 тенге. При этом некоторую поддержку нацвалюте в феврале в теории должны оказать крупные налоговые платежи за прошедший год. 

«Общие ожидания экспертов в целом продолжают ухудшаться восьмой месяц подряд: риски связывают и с санкциями против РФ и курсом рубля, и ожиданием более низких цен на нефть, и с оттоком ликвидности из экономик развивающихся стран в более безопасные инструменты», – отметили в DATA HUB. 

#валюта #доллар #курс #Евро

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