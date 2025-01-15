Курс доллара снова обновляет исторический рекорд, юань на максимуме с весны 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DATA HUB
Официальный курс американской валюты, установленный Нацбанком на 15 января, составил 530,24 тенге.
«Таких высоких уровней ранее еще не бывало, причем надо сказать, что и нынешнее значение на 14 января тоже было историческим рекордом. Продержался он, как видите, недолго. По сравнению с сегодняшним днем официальный курс доллара прибавляет 0,3%, по сравнению с началом года набежал уже 1%», –считают аналитики.
Еще один рекорд – не исторический, но долгосрочный – ставит китайский юань с курсом 72,33 тенге, +0,3% к 14 января. Больше последний раз было в начале апреля 2022 года.
Сообщается, что курс евро – 543,97 тенге. Тут никакого рекорда нет, в последние недели были показатели и выше, но по сравнению с сегодняшним днем, скачок заметный, +0,9%.
Курс рубля на завтра – 5,16 тенге. Вокруг этой отметки значение колеблется уже пару дней, ниже психологической отметки в 5 тенге рубль падал в последний месяц только на время новогодних праздников в РФ.
«Нынешнее ослабление тенге к доллару произошло на фоне довольно заметного объема биржевых торгов. Некоторые эксперты предполагают, что такой всплеск может означать валютные интервенции Нацбанка, но точно мы с вами узнаем это только по итогам месяца (ну либо если регулятор решит объявить об этом отдельно). Если гипотеза об интервенциях справедлива, значит, тенге мог бы ослабнуть и больше нынешнего», – предположили эксперты.
Эксперты, опрошенные Ассоциацией финансистов Казахстана в январе, полагают, что через месяц нас ждет отметка 527,3 тенге. При этом некоторую поддержку нацвалюте в феврале в теории должны оказать крупные налоговые платежи за прошедший год.
«Общие ожидания экспертов в целом продолжают ухудшаться восьмой месяц подряд: риски связывают и с санкциями против РФ и курсом рубля, и ожиданием более низких цен на нефть, и с оттоком ликвидности из экономик развивающихся стран в более безопасные инструменты», – отметили в DATA HUB.