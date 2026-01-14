Предваряя обсуждение воп­роса, Премьер-министр напомнил, что в предвыборной программе Главы государства перед Правительством респуб­лики была поставлена задача по обеспечению в течение пяти лет всех городов и сел питьевой водой.

– С учетом роста численности населения и экономики водопот­ребление будет увеличиваться. Поэтому вопрос доступа к чистой питьевой воде с каждым днем будет становиться актуальнее, – отметил Олжас Бектенов.

Работа по обеспечению населения полным доступом к питьевой воде до конца 2025 года, по данным Министерства промышленности и строительства, завершена. На сегодня целевой показатель достигнут: все 90 городов и 6 087 сельских населенных пунктов с населением­ 7,5 млн человек подключены к централизованным системам питьевого водоснабжения.

Об этом участникам заседания доложил вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов. По его словам, за время исполнения поручения Главы государства из республиканского бюджета было выделено около 835 млрд тенге на осуществление более чем 1,6 тыс. проектов, в том числе 132 млрд тенге – за счет возвращенных активов из Специального государственного фонда.

Отдельное внимание уделялось качеству водоснабжения. Проведена реконструкция и расширение более 9,5 тыс. км водопроводных сетей, в том числе 1,8 тыс. км в городах и 7,7 тыс. км – в сельской местности, что позволило снизить степень их изношенности до 38%.

Вместе с тем работа по развитию водоснабжения и коммунальной инфраструктуры продол­жается. В 2026 году, как сообщил докладчик, в рамках трансфертов общего характера предусмотрено выделить 128 млрд тенге, из которых 78 млрд направлены на водоснабжение и 50 млрд – на водоотведение. Дополнительно работы будут финансироваться за счет заемных средств в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Цифровизация, как отметил вице-министр, – неотъемлемая часть обновления систем водоснабжения и водоотведения и необходимое условие обеспечения устойчивой эксплуатации, системного управления, контро­ля и снижения потерь в коммунальной инфраструктуре. В связи с этим проводится работа по стандартизации требований к системам автоматизации (АСУ ТП) и приборам учета с технологией телеметрии для автоматического сбора показаний через каналы связи. В 2026–2028 годах планируется установить более 3,6 млн умных счетчиков, что позволит существенно оптимизировать расходы воды и увеличить срок службы оборудования.

Об осуществлении проектов групповых водоводов и сбережении гидроресурсов отчитался министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, об обеспечении водой посевов влагоемких культур – министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. О ходе работ по развитию водохозяйственной инфраструктуры в регионах доложили акимы Мангистауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской облас­тей. В свою очередь заместитель

Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев­ рассказал, как в Казахстане формируется единое цифровое пространство управления водой.

– Национальная информацион­ная система водных ресурсов разрабатывается по стандартам электронного правительства, межведомственной интеграции и информационной безопасности. Уже реализованы базовые функции, внедряются аналитика и прогнозирование. За счет интеграции 11 государственных информсистем формируется единое цифровое пространство управления водой, что повышает достоверность данных, – пояснил министр.

Другой перспективный проект – работающая сейчас в пилотном режиме система заключения электронных договоров и прогнозирования водопотребления. Ввести ее в эксплуатацию планируется до конца нынешнего года. Для удобства граждан намечена интеграция системы с eGov mobile, банками второго уровня и 1С.

В этом году также стартует автоматизация 103 оросительных каналов. Формируемая Единая цифровая платформа жилищно-коммунального хозяйства Smart Turmys, по словам Жас­лана Мадие­ва, станет единым интерфейсом для граждан по коммунальным услугам.

– Параллельно проработана модель единого платежного документа для удобства населения и повышения прозрачности расчетов. Главная задача – оснащение объектов приборами учета и автоматизированными системами с онлайн-передачей данных. Это позволит наладить контроль по всей цепочке: от производства до потребления, включая социальные объекты, – добавил вице-премьер. – Цель – до 2030 года обеспечить 100-процентную онлайн-передачу данных в сфере водоснабжения.

Премьер-министр Олжас Бектенов, подытоживая прозвучавшие выступления, отметил важность системного подхода к дальнейшему развитию водохозяйственной инфраструктуры.

– По поручению Главы государства завершены проекты по обеспечению услугами водоснабжения городов и сел. Однако, учитывая, что обеспечение питьевой водой – процесс постоянный, всем ответственным госорганам необходимо держать этот вопрос на контроле, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр обратил внимание участников заседания на то, что от жителей регионов регулярно поступают жалобы на качество питьевой воды, перебои с ее подачей, изношенность сетей водоснабжения и затягивание сроков их ремонтов. Совсем недавно жители Уральска, Темиртау жаловались на качество воды, напомнил Премьер-министр. Всего же за прошлый год в госорганы поступило около 70 тыс. жалоб от населения по вопросам водоснабжения.

– Это свидетельствует о том, что акиматами регионов работа с подрядными и обслуживающими организациями ведется не на должном уровне. Не принимаются­ меры по надлежащей эксплуатации новых сетей водопровода, не соблюдаются нормы качества питьевой воды, – подчеркнул Олжас Бектенов, поручив акиматам по каждому обращению проводить проверки и принимать самые жесткие меры в отношении недобросовестных организаций.

Премьер-министр также отметил необходимость обновления инженерной инфраструктуры в условиях растущих потребностей населения и активного строительства новых микрорайонов. Для этого местным исполнительным органам следует полнее использовать возможности Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, участие в котором поз­воляет последовательно снижать уровень изношенности водопроводных сетей.

Для рационального использования гидроресурсов крайне важно внедрять водосберегающие технологии, особенно в сельском хозяйстве. Тем более что, соглас­но прогнозам, приток воды на вегетацию 2026 года оценивается­ с дефицитом до миллиарда кубометров.

В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта следует активизировать работы по цифровизации водной отрасли, отметил Олжас Бектенов. До конца нынешнего года надлежит создать Единую цифровую платформу водных ресурсов, которая объединит данные о поверхностных и подземных источниках. Реализация этого проекта позволит создать карту Национального водного баланса и обеспечить гидрогеологический мониторинг. Наряду с этим важно продолжить работу по оцифровке оросительных каналов.

– Кроме того, перед нами стоит задача по полной автоматизации и цифровизации производственных процессов городских водоканалов с применением лучшего мирового опыта. Надо обеспечить полный контроль над водоснабжением от источника воды до ее конечного потребителя. Вся работа должна быть проведена качественно и в срок, – заявил Олжас Бектенов.

По итогам заседания Премьер-министр дал ряд поручений. Министерству промышленности и строительства совместно с акиматами необходимо обеспечить регулярный контроль реализации проектов по водоснабжению и водоотведению, финансируемых за счет трансфертов общего характера и в рамках Национального

проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Важно не допускать технических сбоев в работе единой электронной платформы Нац­проекта с учетом роста количества заявок и объема обрабатываемой информации.

Министерству водных ресурсов и ирригации поручено принять меры по завершению до конца года 12 проектов по улучшению обеспечения питьевой водой 142 сельских населенных пунктов. До 30 июля ввести в эксплуатацию Шардаринский групповой водовод в Туркестанской области. До 15 ноября завершить реконструкцию Пресновского и Соколовского групповых водоводов в Северо-Казахстанской области.

Министерству финансов дано указание своевременно обеспечивать средства на проекты водоснабжения, предусмотренные республиканским бюджетом, а также оказывать акиматам методологическую поддержку при привлечении займов на модернизацию канализационно-очистных сооружений.

Министерствам сельского хозяйства, водных ресурсов и ирригации, а также акиматам Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областей надлежит утвердить структуру посевных площадей влагоемких культур в строгом соответствии с лимитами водопользования.

Министерству водных ресурсов и ирригации поручено обеспечить заключение всех договоров по подаче воды фермерам согласно индикаторам Дорожной карты по диверсификации структуры посевных площадей.

– Как отметил Глава государства в Послании, бережное и ответственное отношение к воде и природе должно стать неотъемлемой частью нашей национальной идеологии, – резюмировал Олжас Бектенов, поручив к работе по формированию культуры бережного отношения к воде подключиться министерствам просвещения, науки и высшего образования.