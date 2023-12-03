Курсанты учебного центра КУИС МВД массово госпитализированы в Павлодаре
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор
Курсанты РГУ "Учебный центр комитета уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел Республики Казахстан" массово госпитализированы в Павлодаре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазТАГ.
"Поступили массово вчера вечером 10 курсантов с симптомами ОРВИ в отделение общей инфекции, состояние стабильное, проходят лечение согласно протоколам лечения, «тяжелых» нет", - сообщили в Павлодарской областной больнице имени Султанова.
По словам медиков, готовых к выписке среди госпитализированных курсантов нет.