Курсанты учебного центра КУИС МВД массово госпитализированы в Павлодаре

Курсанты РГУ "Учебный центр комитета уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел Республики Казахстан" массово госпитализированы в Павлодаре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазТАГ .

Фото: Мадина Алимханова/КазТАГ

"Поступили массово вчера вечером 10 курсантов с симптомами ОРВИ в отделение общей инфекции, состояние стабильное, проходят лечение согласно протоколам лечения, «тяжелых» нет", - сообщили в Павлодарской областной больнице имени Султанова.

По словам медиков, готовых к выписке среди госпитализированных курсантов нет.

