Курсирование ночных автобусов приостановят в Астане

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«В Астане из-за увеличения пассажиропотока днем с начала учебного года, а также с учётом того, что использование ночных автобусов на обычных городских маршрутах будет более целесообразным, планируется приостановить движение ночных маршрутов в ночь с субботы, 14 сентября, на воскресенье, 15 сентября», - пояснили в городской администрации.

Отмечается, что с момента запуска ночные маршруты № 201, 202, и 203 перевезли 21 116 пассажиров.

Маршрут № 201 обслужил 10 534 пассажиров.

Маршрут № 202 — 5 061 пассажира.

Маршрут № 203 перевез 5 521 пассажира.

Для сравнения, в этот же период один городской маршрут в среднем перевёз около 500 тыс. пассажиров.

Для планирования работы ночных маршрутов в следующем году для астанчан запустили опрос: https://forms.gle/W2prRAUYVjzBW4PP9.