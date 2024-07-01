Курт с ягодами и кумыс с экстрактом тыквы запатентовали в Казахстане

В Министерстве юстиции рассказали о запатентованных товарах, которые имеют отношение к национальной культуре, передает Kazpravda.kz
Казахстанцы запатентовали способы изготовления домбры, кобыза, жетигена, шанкобыза, бесика, юрты. Среди напитков и продуктов кумыс, шубат, саумал, коже, чай с тары, айран. А также курт, иримшик, творог, жент, талкан.
При этом, отмечается, что патентуются не классические способы, технологии получения или сами продукты. Речь идет о новых технологиях, новых составах, например, курт с ягодами, кумыс с экстрактом тыквы.
Кроме того, на рассмотрении ведомства находятся заявки с географическими указаниями:
- Баканасский рис
- Талгарская груша
- Нарынкольский картофель
- Аральское мыло из верблюжьего молока
- Аральское мыло «Жантачное»
- Кызылординская соль
- Абрикосы Уйгурского района
- Кызылординский рис «Элита»
- Кукурузный напиток «Кәусар»
- Казалинские конфеты
- Казалинское мыло
- Жанакорганский безалкогольный кукурузный напиток
- Кокшетауское мороженое
- Кокшетауское масло
- Костанайский мёд
В Минюсте напомнили, что в настоящее время в качестве географического указания уже зарегистрированы: Шоколад TURKISTAN, Мороженое TURKISTAN, Карагандинское мороженое, Грузинская чача, Алматинский апорт, Кекс «Сайрам».