Курт с ягодами и кумыс с экстрактом тыквы запатентовали в Казахстане

В Министерстве юстиции рассказали о запатентованных товарах, которые имеют отношение к национальной культуре, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанцы запатентовали способы изготовления домбры, кобыза, жетигена, шанкобыза, бесика, юрты. Среди напитков и продуктов кумыс, шубат, саумал, коже, чай с тары, айран. А также курт, иримшик, творог, жент, талкан.

При этом, отмечается, что патентуются не классические способы, технологии получения или сами продукты. Речь идет о новых технологиях, новых составах, например, курт с ягодами, кумыс с экстрактом тыквы.

Кроме того, на рассмотрении ведомства находятся заявки с географическими указаниями:

Баканасский рис

Талгарская груша

Нарынкольский картофель

Аральское мыло из верблюжьего молока

Аральское мыло «Жантачное»

Кызылординская соль

Абрикосы Уйгурского района

Кызылординский рис «Элита»

Кукурузный напиток «Кәусар»

Казалинские конфеты

Казалинское мыло

Жанакорганский безалкогольный кукурузный напиток

Кокшетауское мороженое

Кокшетауское масло

Костанайский мёд

В Минюсте напомнили, что в настоящее время в качестве географического указания уже зарегистрированы: Шоколад TURKISTAN, Мороженое TURKISTAN, Карагандинское мороженое, Грузинская чача, Алматинский апорт, Кекс «Сайрам».