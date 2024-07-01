Курт с ягодами и кумыс с экстрактом тыквы запатентовали в Казахстане

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Министерстве юстиции рассказали о запатентованных товарах, которые имеют отношение к национальной культуре, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанцы запатентовали способы изготовления домбры, кобыза, жетигена, шанкобыза, бесика, юрты. Среди напитков и продуктов кумыс, шубат, саумал, коже, чай с тары, айран. А также курт, иримшик, творог, жент, талкан.

При этом, отмечается, что патентуются не классические способы, технологии получения или сами продукты. Речь идет о новых технологиях, новых составах, например, курт с ягодами, кумыс с экстрактом тыквы. 

Кроме того, на рассмотрении ведомства находятся заявки с географическими указаниями:

  • Баканасский рис
  • Талгарская груша
  • Нарынкольский картофель
  • Аральское мыло из верблюжьего молока
  • Аральское мыло «Жантачное»
  • Кызылординская соль
  • Абрикосы Уйгурского района
  • Кызылординский рис «Элита»
  • Кукурузный напиток «Кәусар»
  • Казалинские конфеты
  • Казалинское мыло
  • Жанакорганский безалкогольный кукурузный напиток
  • Кокшетауское мороженое
  • Кокшетауское масло
  • Костанайский мёд

В Минюсте напомнили, что в настоящее время в качестве географического указания уже зарегистрированы: Шоколад TURKISTAN, Мороженое TURKISTAN, Карагандинское мороженое, Грузинская чача, Алматинский апорт, Кекс «Сайрам».

#Минюст #кумыс #патенты

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