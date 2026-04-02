В Актау вынесен приговор по делу о мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством беременных женщин. Расследование провели сотрудники Департамента АФМ по Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz

Как выявило следствие, бухгалтер, используя свои профессиональные знания, организовала схему незаконного получения государственных социальных выплат, предназначенных для поддержки беременных женщин.

С целью привлечения участников она использовала соцсеть Instagram, представляясь специалистом по сопровождению социальных выплат и предлагая помощь в их оформлении с обещанием значительного увеличения пособий. Для реализации схемы зарегистрированы на родственников и знакомых ряд ИП, которые фактически не вели хозяйственную деятельность.

Используя электронные цифровые подписи индивидуальных предпринимателей и привлеченных лиц, бухгалтер изготавливала фиктивные приказы о приеме на работу, расчетные ведомости, трудовые договоры и иные бухгалтерские документы, создавая искусственную видимость законных трудовых отношений и подтвержденного дохода.

На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначались пособия в завышенных размерах. При этом отдельные предприниматели после получения выплат инициировали отзыв ранее перечисленных пенсионных и социальных отчислений. В результате ущерб государству составил 146 млн тенге.

« На полученные преступные доходы она приобрела трехкомнатную квартиру, на которую в ходе следствия наложен арест. По приговору суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Квартира конфискована в доход государства», – сообщили в АФМ.

Приговор вступил в законную силу.