Квартиры по госпрограмме обещала аферистка жителям Астаны

С декабря 2021 года по настоящее время ей удалось обмануть порядка 10 доверчивых астанчан.

Фото: sotreport.kz

31-летняя жительница столицы обещала гражданам за определенную плату оказать содействие в получении квартир по госпрограмме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Чтобы "усыпить" бдительность астанчан, она ссылалась на связи в государственном учреждении. На самом деле к госучреждению женщина не имела никакого отношения.

С декабря 2021 года по настоящее время ей удалось обмануть порядка 10 доверчивых жителей столицы.

Сумма первоначального взноса, которую вносили потерпевшие, варьировалась от 1 до 1,5 млн тенге.

Свое вознаграждение она получала сразу, однако обещаний выполнять не собиралась.

Жительница города призналась в содеянном. В отношении нее проводится расследование по статье 190 УК РК.

Также устанавливается причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы, добавили в полиции.