Language ауыстыру, или Языковые настройки

Наталия Акопян
Поняла, что в прошедшем году основательно погрузила себя в англоязычную среду: к привычной музыке, сериалам и фильмам в оригинале добавились книги и разговорные клубы с носителями языка. Появились друзья, с которыми разговаривать на русском даже не приходит в голову…

Причем нельзя сказать, что язык мне жизненно необходим – его изу­чение воспринимаю как хобби, для души. К слову, как и египетский: здесь вообще целый квест без единой гласной, еще и в рисунках. Но вот на нем, увы, не поговоришь. А стучаться в гробницы с просьбой «чисто пообщаться» или профессиональным интересом – «Можно задать вам пару вопросов?» как-то невежливо, знаете ли… К тому же вдруг «собеседники» окажутся не столь дружелюбными, как, например, в фильмах «Мумия» или «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега».

К большому сожалению, язык, если им не пользоваться, быстро забывается – и здесь речь не только о языках вымерших, но и о наших умениях. И такой пример в моей жизни есть. Здесь была бы уместна фраза из знаменитого фильма: «Наташа и французский не виделись 13 лет»… Обидно, что когда-то я сдала экзамен продвинутого уровня, а сегодня все мои знания умещаются лишь в чтение, распознавание речи, понимание сути и пару фраз типа «Извините, я плохо говорю по-французски» или «Не подскажете, как пройти в библиотеку?»

Вообще, языки – вещь захватываю­щая. Здесь, мне кажется, без полного погружения с «лингвистическим аквалангом» не обойтись. Причем лучше, конечно, еще и «трубку» с родной речью оставить на берегу, ибо постоянные попытки перевода в процессе зачастую тормозят изу­чение, создают сопротивление по закону Архимеда, выталкивая тебя на поверхность этого «иностранного океана».

Согласно некоторым исследованиям, родной язык и иностранные находятся в разных частях мозга, так как изучались в разное время, поэтому постоянный возврат к родному и попытки сопоставлений затрачивают больше энергии. Ведь у каждого языка своя логика, а те или иные слова в определенном контексте и звучат, и переводятся по-разному.

Другие же эту теорию опровергают, обусловливая тем, что родной язык мы усвоили в далеком детстве и для поиска нужного слова или термина – то есть чтобы вытащить его из долговременной памяти – теперь просто нужно больше времени. Конечно, легче вспомнить то, что учил позже. У меня, например, при разговоре на английском быстрее «всплывает» эквивалент слова именно на казахском, а не на русском. Может быть, они правда там «по соседству» живут?..

В этом смысле всегда восхищалась переводчиками: это насколько натренированы у людей уши и глаза, а главное – мозг, что они могут так спокойно переключаться между языками и строить нормальные предложения! Я же пока чувствую себя старым компьютером, который тяжко соображает. Конечно, так как самый «свежий» и поддерживаемый моей «операционной системой» сейчас анг­лийский, с него легче переводить. К тому же с русским у них одна логика, построение фраз не сильно отличается, поэтому особых проблем нет.

Чего не скажешь о казахском. Сегодня большинство мероприятий, на которых я бываю по работе, проводятся исключительно на казахском языке, поэтому, конечно, приходится много переводить. И вот где-то в этом процессе, даже не могу сказать при каких обстоятельствах, теряются мои «заводские русские настройки».

То ли мозг казахский уже воспринимает как родной, то ли я так сильно «туплю», но после перевода упорно считаю, что глагол в конце так и должен стоять, что пословица именно так и звучит, а получившийся инверсивный порядок слов – единственно верный. Еще и часик могу разговаривать на русском с казахским акцентом, совсем этого не замечая. В общем, «переключатель», кажется, заело, надо бы электрика найти…
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