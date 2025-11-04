Лавины взяли под цифровой контроль

Общество
6
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

На востоке страны служба по чрезвычайным ситуациям получила первые установки автоматического мониторинга лавинной опасности. Снежные лавины – грозная стихия, требующая повышенного контроля чеэсников.

фото ДЧС ВКО

Лавиносборы несут опасность десяткам дорожных участков общей протяженностью почти 100 км, могут задеть десятки сел и баз отдыха. Всего по области отмечено 325 таких накопителей снега. Только за последние две зимы, запомнившиеся обилием осадков, специалисты Казселезащиты провели примерно по 100 принудительных спусков за сезон.

В 2023 году в регионе стартовал пилотный проект по созданию автоматизированной системы мониторинга лавинной опасности. Ученые Восточно-Казахстанского техуниверситета им. Д. Серикбаева предложили решение, включающее мачтовое сооружение с рядом датчиков – по объему осадков, уровню влажности, составу грунта, температуре воздуха.

Данные, собранные аппаратурой, в режиме онлайн поступают в ситуа­ционный центр, где компьютерная программа рассчитывает уровень риска вплоть до прогнозного времени схода лавины. Чем больше база данных, тем точнее прогноз.

В прошлом году ученые вместе с чеэсниками установили первые мачты в Горной Ульбинке – местности, по которой проходит автотрасса Усть-Каменогорск – Алтай – Катон-Карагай, а также возле поселка Зубовск в районе Алтай и на участке Таинты вдоль дороги Усть-Каменогорск – Самарское. «Пилот» показал отличные результаты.

– По итогам испытаний минувшей зимой проект принят в опытную эксплуатацию, – рассказала пресс-секретарь облдепартамента по чрезвычайным ситуациям Марина Лискова. – Рекомендовано использовать систему и на других участках, где есть лавинная опасность.

Вместе с тем автоматика автоматикой, но в силе пока остается и ручной контроль. В регионе действуют 10 маршрутов, которые регулярно обходят сотрудники снегомерных партий. Их инструментом, как и десятки лет назад, служат снегомерные рейки, а помощниками в походах – кони или лыжи.

