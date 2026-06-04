Новые объекты открыли ко Дню защиты детей

Общество
Юлия Унжакова

Детский творческий центр «Шабыт» презентовали жезказганцам 1 июня. Построенный при поддержке фонда Булата Утемуратова, он станет одной из ключевых площадок дополнительного образования и досуга для подрастающего поколения. Это первое современное пространство для детского развития, построенное в областном центре за 70 лет.

Фото: пресс-служба областного акимата

Общая площадь комплекса – свыше 2 600 кв. м. Новый центр приглашает ребят на занятия в арт-студии, гончарной мастерской, центре раннего развития, залах единоборств и хореографии. Также проектом предусмотрены STEM-блок с кабинетами точных, естественных наук, шахмат и робототехники, студия цифрового искусства и графического дизайна, фотостудия, музыкальные классы и просторный актовый зал.

В «Шабыте» имеются зоны для персонала, медицинский кабинет и коворкинг-пространства. Единовременно здесь могут обучаться и играть до 250 детей, с учетом сменного графика – около 600 ежедневно. Занятия в кружках будут бесплатными.

Благоустроенная территория комплекса площадью 1,6 га включает спортивную и игровую площадки. Здание спроектировано с учетом принципов инклюзивности и создания безбарьерной среды.

30 мая в селе Кенгир состоялось торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта. Теперь жителям не придется ездить за медицинской помощью в Жезказган. Новое учреждение оснащено современным оборудованием и необходимой техникой для оказания первичной медико-санитарной помощи. Особое значение оно имеет для охраны здоровья матерей и детей, проведения профилактической работы.

На строительство данного объекта в 2025 году было направлено 416,9 млн тенге из средств возвращенных активов. Первичную медико-санитарную помощь жителям села будут оказывать участковый врач общей практики, медицинские сестры и другой медперсонал.

А в селе Косколь детям подарили спортивную воркаут-площадку. На территории нового объекта созданы все условия для регулярных занятий спортом. Кстати, он расположен рядом с крытым футбольным полем, введенным в эксплуатацию в прошлом году. В дальнейшем работы по благоустройству территории будут продолжены, а это пространство планируется превратить в современную спортивно-культурную зону отдыха.

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