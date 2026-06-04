Казахстан занял 81-е место в Глобальном инновационном индексе WIPO

Общество
Айман Аманжолова
корреспондент

В рейтинге оценивались инновационные возможности 139 экономик мира — от качества институтов и человеческого капитала до цифровизации, инфраструктуры и активности бизнеса, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан занял 81-е место в Глобальном инновационном индексе 2025 года. Согласно данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, показатель страны составил 26,3 балла.

Global Innovation Index ежегодно оценивает инновационные экосистемы стран. В 2025 году в исследование вошли 139 экономик. Индекс показывает, насколько страны готовы создавать, внедрять и масштабировать новые технологии, развивать науку, бизнес-среду, цифровую инфраструктуру и креативные индустрии.

При составлении рейтинга учитываются разные блоки показателей: институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, развитие рынков, зрелость бизнеса, результаты в сфере знаний и технологий, а также креативные результаты.

Лидером рейтинга в 2025 году стала Швейцария. В первую пятерку также вошли Швеция, США, Республика Корея и Сингапур. При этом Китай впервые вошел в топ-10, заняв 10-е место. По данным WIPO, сильные стороны стран-лидеров связаны с высоким уровнем расходов на исследования и разработки, качественными институтами, развитой системой образования и активным инновационным частным сектором.

В WIPO отмечают, что в мире сохраняется неоднозначная динамика инновационного развития. С одной стороны, в 2024 году был зафиксирован рост научных публикаций, технологический прогресс в сфере вычислений и энергетики, а также улучшение ряда социально-экономических показателей. С другой стороны, инвестиции в инновации растут медленнее исторического тренда, а венчурная активность за пределами искусственного интеллекта и США остается сдержанной.

По данным организации, глобальные расходы на исследования и разработки в 2024 году выросли на 2,9%, что стало самым низким темпом роста с 2010 года. При этом корпоративные расходы на R&D достигли рекордных 1,3 трлн долларов, однако их рост также заметно замедлился.

Отдельно WIPO указывает на ускорение технологического прогресса: эффективность зеленых суперкомпьютеров выросла более чем на 60%, стоимость батарей снизилась на 20%, а солнечная энергетика стала значительно дешевле по сравнению с 2010 годом. Однако внедрение технологий в разных странах идет неравномерно, что связано с высокими затратами, региональными различиями и разным уровнем развития инфраструктуры.

Таким образом, позиция Казахстана в индексе показывает, что стране еще предстоит усиливать научно-исследовательскую базу, развивать инновационный бизнес, цифровую инфраструктуру и механизмы коммерциализации технологий. При этом сам рейтинг остается важным ориентиром для оценки того, насколько экономика готова конкурировать в условиях технологической трансформации.

#Казахстан #рейтинг

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