Работники коммунальной службы исполнили гимн республики в Астане

Цель мероприятия — укрепление патриотического духа, повышение уважения к государственным символам и продвижение ценностей гражданской ответственности в обществе

Фото: пресс-служба акимата Астаны

На площади у монумента «Байтерек» в Астане в честь Дня государственных символов около 100 сотрудников городского учреждения «Астана Тазалық» вместе исполнили Государственный гимн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

«В нашей организации работают 1 500 человек. Часть из них приняла участие в сегодняшнем мероприятии. Основная задача нашего предприятия — обеспечение санитарной чистоты города и создание комфортных условий для жителей. Для нас это не просто выполнение своей работы, но и возможность внести свой вклад в укрепление патриотического духа, повышение уважения к государственным символам и продвижение единства страны», — отметила пресс-секретарь ТОО «Астана Тазалық» Қымбат Бақыткелді.

Руководствуясь принципом «Таза сана, таза қала», работники предприятия наряду с поддержанием чистоты в городе уделяют особое внимание пропаганде ценностей уважения к стране и единства.

«Для нас сегодняшнее мероприятие имеет большое значение. Совместное исполнение Государственного гимна — это знак уважения к нашей стране и государственным символам. Сотрудники «Астана Тазалық» каждый день трудятся ради чистоты города. Участие в таких патриотических мероприятиях — огромная гордость для нас. Поздравляю всех казахстанцев с Днем государственных символов!» — сказала мастер бригады ручной уборки ТОО «Астана Тазалық» Айгерим Шилимбетова, работающая в компании более 6 лет.

В завершение мероприятия коллектив «Астана Тазалық» поздравил всех казахстанцев с Днем государственных символов.