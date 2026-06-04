Работники коммунальной службы исполнили гимн республики в Астане

Общество,Столица

Цель мероприятия — укрепление патриотического духа, повышение уважения к государственным символам и продвижение ценностей гражданской ответственности в обществе

Фото: пресс-служба акимата Астаны

На площади у монумента «Байтерек» в Астане в честь Дня государственных символов около 100 сотрудников городского учреждения «Астана Тазалық» вместе исполнили Государственный гимн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

«В нашей организации работают 1 500 человек. Часть из них приняла участие в сегодняшнем мероприятии. Основная задача нашего предприятия — обеспечение санитарной чистоты города и создание комфортных условий для жителей. Для нас это не просто выполнение своей работы, но и возможность внести свой вклад в укрепление патриотического духа, повышение уважения к государственным символам и продвижение единства страны», — отметила пресс-секретарь ТОО «Астана Тазалық» Қымбат Бақыткелді.

Руководствуясь принципом «Таза сана, таза қала», работники предприятия наряду с поддержанием чистоты в городе уделяют особое внимание пропаганде ценностей уважения к стране и единства.

«Для нас сегодняшнее мероприятие имеет большое значение. Совместное исполнение Государственного гимна — это знак уважения к нашей стране и государственным символам. Сотрудники «Астана Тазалық» каждый день трудятся ради чистоты города. Участие в таких патриотических мероприятиях — огромная гордость для нас. Поздравляю всех казахстанцев с Днем государственных символов!» — сказала мастер бригады ручной уборки ТОО «Астана Тазалық» Айгерим Шилимбетова, работающая в компании более 6 лет.

В завершение мероприятия коллектив «Астана Тазалық» поздравил всех казахстанцев с Днем государственных символов.

 

#мероприятие #гимн #Астана Тазалык

Популярное

Все
Ошибок быть не может
Шанырак под небесно-голубым флагом
Сделано с добрым сердцем
В соответствии со стандартами
Три фактора конституционной реформы
Увеличится загрузка предприятий
Поселил на поле «цифру»
С уверенностью – в будущее
Закон Республики Казахстан
С заботой о гражданах
Открылся новый реабилитационный центр
Реформирование дошкольного и начального образования обсудили в правительстве
Ужесточен контроль качества дорожных работ
Исполнение поручений Президента: масштабную систему поддержки граждан выстроили в РК
Новые объекты открыли ко Дню защиты детей
Книга – источник знаний
Мудрый, добрый, человечный...
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
Карметкомбинат модернизируется
Инклюзию до сих пор измеряют пандусами
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Административной юстиции – пять лет
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Система не прощала веры: в чем феномен новой книги Хайдара Байзакова
Жанатас: большой трансфер инноваций
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
В Актау откроется консульство РФ
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Как сделать бизнес экологичным?
Ученики завоевали более 1 000 медалей
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Где в мире больше всего рождается детей
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане

Читайте также

Казахстан занял 81-е место в Глобальном инновационном индек…
Новые объекты открыли ко Дню защиты детей
С заботой о гражданах
В соответствии со стандартами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]